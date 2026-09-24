Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

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Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026
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  • Η πληρωμή της 4ης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου.
  • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν οριστικά υποβάλει και εγκριθεί την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας Α21 για να λάβουν το επίδομα.
  • Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρούνται υποβληθείσες και δεν οδηγούν σε πληρωμή.
  • Η πλατφόρμα Α21 θα ανοίξει ξανά στις 30 Σεπτεμβρίου στις 08:00 για υποβολή νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων.
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Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ.

Για την καταβολή του επιδόματος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας Α21 και αυτή να έχει εγκριθεί. Αιτήσεις που έχουν παραμείνει σε προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρούνται υποβληθείσες και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε πληρωμή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 08:00 το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν ήδη υποβληθείσες.

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