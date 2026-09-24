Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

Του Γιάννη Σκουφή

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο τεχνολογικό podcast All-In, ο Musk αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο η βασική κατοικία του στο Memphis είναι ένα Airstream, καθώς βρίσκεται εκεί για να επιβλέπει τις εργασίες που σχετίζονται με την xAI.

«Η εκπομπή μεταδίδεται από το παλάτι στο οποίο μένω, που είναι ένα τροχόσπιτο Airstream», είπε χαρακτηριστικά ο Musk, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την επιλογή του.

Εκπρόσωπος της SpaceX σχολίασε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ασυνήθιστη για εκείνον, καθώς στο παρελθόν έχει κοιμηθεί ακόμη και σε εργοστάσια όταν ήθελε να βρίσκεται κοντά σε ένα πρότζεκτ.

Βέβαια, όταν μιλάμε για Airstream, δεν εννοούμε ακριβώς ένα απλό τροχόσπιτο. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευάζει premium μοντέλα, με την τιμή των πιο προσιτών εκδόσεων να ξεκινά από περίπου 64.000 δολάρια, ενώ ειδικές ή εξατομικευμένες κατασκευές μπορούν να ξεπεράσουν τις 250.000 δολάρια.

Η επιλογή αυτή ταιριάζει πάντως με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Το 2022 είχε κοιμηθεί στα γραφεία του Twitter μετά την εξαγορά της εταιρείας, ενώ παλαιότερα είχε κάνει το ίδιο στις εγκαταστάσεις της Tesla.

Το 2021, όταν περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο Starbase της SpaceX στο Τέξας, είχε επίσης επιλέξει μια αρκετά λιτή κατοικία.

Στην περίπτωση του Memphis, λοιπόν, η διαμονή στο Airstream φαίνεται να είναι περισσότερο θέμα πρακτικότητας και άμεσης παρουσίας δίπλα στις εργασίες της xAI, παρά οικονομικής ανάγκης.