Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

Μπορεί να διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες στον κόσμο, όμως ο Elon Musk δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πού θα κοιμηθεί όταν βρίσκεται στη μέση ενός σημαντικού πρότζεκτ.

Newsroom

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο τεχνολογικό podcast All-In, ο Musk αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο η βασική κατοικία του στο Memphis είναι ένα Airstream, καθώς βρίσκεται εκεί για να επιβλέπει τις εργασίες που σχετίζονται με την xAI.

«Η εκπομπή μεταδίδεται από το παλάτι στο οποίο μένω, που είναι ένα τροχόσπιτο Airstream», είπε χαρακτηριστικά ο Musk, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την επιλογή του.

Εκπρόσωπος της SpaceX σχολίασε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ασυνήθιστη για εκείνον, καθώς στο παρελθόν έχει κοιμηθεί ακόμη και σε εργοστάσια όταν ήθελε να βρίσκεται κοντά σε ένα πρότζεκτ.

Βέβαια, όταν μιλάμε για Airstream, δεν εννοούμε ακριβώς ένα απλό τροχόσπιτο. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευάζει premium μοντέλα, με την τιμή των πιο προσιτών εκδόσεων να ξεκινά από περίπου 64.000 δολάρια, ενώ ειδικές ή εξατομικευμένες κατασκευές μπορούν να ξεπεράσουν τις 250.000 δολάρια.

Η επιλογή αυτή ταιριάζει πάντως με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Το 2022 είχε κοιμηθεί στα γραφεία του Twitter μετά την εξαγορά της εταιρείας, ενώ παλαιότερα είχε κάνει το ίδιο στις εγκαταστάσεις της Tesla.

Το 2021, όταν περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο Starbase της SpaceX στο Τέξας, είχε επίσης επιλέξει μια αρκετά λιτή κατοικία.

Στην περίπτωση του Memphis, λοιπόν, η διαμονή στο Airstream φαίνεται να είναι περισσότερο θέμα πρακτικότητας και άμεσης παρουσίας δίπλα στις εργασίες της xAI, παρά οικονομικής ανάγκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη, τι έκανε ο Μάντζος όταν του είπαν για την Ομάδα Αλητείας;

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές – Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει πόλεμο κατά της "ΚΟ Terminal"

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη οικονομική βοήθεια

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες και η ατζέντα των συνομιλιών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες - κλειδί για τις ανακοινώσεις - Τα ποσά που εξετάζονται

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ