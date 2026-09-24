ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

Η μακρόχρονη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln διήρκεσε πάνω από δέκα μήνες

Δημήτρης Δρίζος

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ
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Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης, εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σε επιστολή του υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού Χανγκ Κάο με την οποία απαντά σε ερωτήματα που του έθεσε η δημοκρατική γερουσιάστρια Κίρστεν Γκίλιμπραντ, την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει ότι έγιναν «συνολικά οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας» μελών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου και της ομάδας κρούσης του, των συνοδευτικών πλοίων.

«Δεν υπήρξε καμιά αυτοκτονία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής», τόνισε.

Ναύτης «έπεσε στο νερό από το κατάστρωμα στις αρχές Αυγούστου», πάντως «διασώθηκε γρήγορα» και μεταφέρθηκε στην ξηρά για του παρασχεθεί «περαιτέρω περίθαλψη», σύμφωνα με τον υπουργό.

Άλλος ναύτης προσπάθησε «να πέσει στη θάλασσα» αλλά «εμποδίστηκε από συναδέλφους του», και «επέστρεψε στο λιμάνι που αποτελεί τη βάση του», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τους πόρους στη διάθεση του προσωπικού στο σκάφος, ο υπουργός απαρίθμησε, μεταξύ άλλων, «πέντε στρατιωτικούς ιερείς, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και σκύλο ψυχολογικής υποστήριξης».

Η μακρόχρονη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln διήρκεσε πάνω από δέκα μήνες. Το πλοίο με χιλιάδες ναύτες απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο την 21η Νοεμβρίου 2025 για αποστολή στη Νότια Σινική Θάλασσα, προτού του δοθεί διαταγή να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Κατέληξε να σταθμεύσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ταϊλάνδη, έπειτα από 286 μέρες στη θάλασσα.

Τον Αύγουστο, οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, άλλα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψεις τροφίμων και κακές συνθήκες υγιεινής. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραμερίσει τις ανησυχίες αυτές. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είχε κρίνει πως οι διαμαρτυρίες παρουσίαζαν «καρικατούρα» της κατάστασης στο πολεμικό.

Πάντως το αεροπλανοφόρο αντικαταστάθηκε.

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