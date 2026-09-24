Πυροβολισμοί στο Κορδελιό: Τρεις συλλήψεις για την ένοπλη επίθεση σε 32χρονο τον Ιανουάριο του 2025

Snapshot Τρεις άνδρες ηλικίας 33, 31 και 26 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την ένοπλη επίθεση στο Κορδελιό στις 8 προς 9 Ιανουαρίου 2025.

Οι δύο από τους συλληφθέντες πυροβόλησαν έναν 32χρονο, ενώ ο τρίτος τους μετέφερε με αυτοκίνητο στο σημείο.

Ο 32χρονος απάντησε επίσης με πυροβολισμούς, χωρίς να τραυματιστεί, αλλά τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο κοντά στο σημείο.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές σε κατάστημα και αυτοκίνητα, με μία σφαίρα να διαπερνά βιτρίνα καταστήματος και να καταλήγει σε ψυγείο.

Στο σπίτι του 31χρονου βρέθηκαν ένα πιστόλι, επτά φυσίγγια και δύο πλαστές ή παραποιημένες ταυτότητες, ενώ ένας ακόμη 32χρονος που φέρεται να εμπλέκεται αναζητείται. Snapshot powered by AI

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την ένοπλη επίθεση που έγινε το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιανουαρίου 2025 στο Κορδελιό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις άνδρες πλησίασαν έναν 32χρονο και πυροβόλησαν εναντίον του. Ο 33χρονος και ο 26χρονος φέρεται να πυροβόλησαν με πιστόλια, ενώ ο 31χρονος τους είχε μεταφέρει στο σημείο με αυτοκίνητο.

Ο 32χρονος απάντησε επίσης με πυροβολισμούς. Δεν τραυματίστηκε ο ίδιος, όμως τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο που βρισκόταν κοντά στο σημείο. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές σε κατάστημα και αυτοκίνητα.

Στο βίντεο που κατέγραψε το επεισόδιο, οι εμπλεκόμενοι φαίνονται στην αρχή να χαιρετούν εγκάρδια ο ένας τον άλλο. Σημειώνεται, επίσης, ότι εκείνη την ώρα υπήρχαν ακόμα παρέες στο σημείο. Λίγο πιο μετά, όπως φαίνεται και από το βίντεο, το κλίμα της συνάντησης αλλάζει και για άγνωστο λόγο άρχισε η συμπλοκή, με μερικούς εξ αυτών να βγάζουν όπλα, με αποτέλεσμα ένα άτομο να πέσει στο έδαφος με πυροβολισμό στο χέρι.

Δείτε το βίντεο από το ένοπλο επεισόδιο:

Μία από τις σφαίρες μάλιστα πέρασε από τη βιτρίνα καταστήματος και κατέληξε σε ψυγείο.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα και στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 33, 31 και 26 ετών. Ένας ακόμη 32χρονος, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, αναζητείται.

Στο σπίτι του 31 ετών άνδρα βρέθηκαν ένα πιστόλι, επτά φυσίγγια και δύο πλαστές ή παραποιημένες ταυτότητες.