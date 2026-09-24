Ο Χάρι Κέιν σκέφτεται να το... γυρίσει στο NFL μετά το ποδόσφαιρο

Snapshot Ο Χάρι Κέιν σκέφτεται να μεταβεί στο NFL ως kicker μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αλλά αυτό θα συμβεί σε αρκετά χρόνια.

Ο Κέιν θεωρεί ότι η εμπειρία του στις εκτελέσεις πέναλτι θα του δώσει πλεονέκτημα ως kicker, αν και απαιτείται σημαντική προπόνηση.

Αναγνώρισε πως το NFL είναι πιο ρεαλιστική επιλογή από το γκολφ για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει στο MLS πριν τη μετάβαση στο NFL, ως γέφυρα μεταξύ των δύο αθλημάτων.

Συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου βρίσκονται σε καλό δρόμο και η ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Snapshot powered by AI

Η ποδοσφαιρική καριέρα του Χάρι Κέιν φτάνει στη δύση της και ο διεθνής Άγγλος στράικερ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει πιο θα είναι το επόμενό του βήμα. Και πάλι θα πατάει σε χορτάρι, αλλά, όχι σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά σε αυτό του NFL.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας είχε εκφράσει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του για το γκολφ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο, όμως πλέον, στα 33 του χρόνια, φαίνεται πως σκέφτεται πιο συγκεκριμένα μια μελλοντική μετάβαση στο NFL ως kicker. Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε μετακίνηση στις ΗΠΑ απέχει ακόμη αρκετά χρόνια.

«Αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσω να εξετάσω λίγο πιο σοβαρά», δήλωσε ο Κέιν στους δημοσιογράφους στο προπονητικό κέντρο της Αγγλίας. «Όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στην καριέρα μου τα επόμενα πέντε ή έξι χρόνια. Το NFL είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από το γκολφ, ας το θέσουμε έτσι».

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου θεωρεί ότι η εμπειρία του στις εκτελέσεις πέναλτι θα μπορούσε να του δώσει ένα αρχικό πλεονέκτημα ως kicker στο NFL, αν και αναγνωρίζει πως η αλλαγή αθλήματος θα απαιτούσε σοβαρή προετοιμασία. «Εκτελώ πέναλτι και υπάρχει πολύ παρόμοια πίεση και τεχνική», ανέφερε. «Όσον αφορά την προπόνηση, θα ήμουν πιο κοντά σε αυτό απ' ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα.

Αλλά, όπως συμβαίνει με όλα τα αθλήματα υψηλού επιπέδου, όταν τα παρακολουθείς στην τηλεόραση, οι άνθρωποι τα κάνουν να φαίνονται εύκολα. Νομίζεις ότι είναι κάτι που μπορείς να κάνεις, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Αν το έκανα, θα το έπαιρνα σοβαρά. Θα χρειαζόμουν ίσως έξι μήνες έως έναν χρόνο προπόνησης και εξάσκησης πριν».

Ο Κέιν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής παρουσίας του στο MLS, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στα δύο αθλήματα. «Ίσως, αν βρίσκομαι στο MLS στο μέλλον ή κάπου παρόμοια, να είναι κάτι όπου θα μπορούσες να συνδυάσεις τα δύο, ίσως ανάλογα και με τις σεζόν», είπε.

Υπάρχουν ήδη παραδείγματα ποδοσφαιριστών που έκαναν τη μετάβαση στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Ο kicker των Ντάλας Κάουμποϊς, Μπράντον Όμπρεϊ, είχε επιλεγεί στον πρώτο γύρο του draft του MLS από την Τορόντο FC το 2017, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει επίσημη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Ο Τζέικ Μπέιτς, από την πλευρά του, έπαιξε ποδόσφαιρο σε κολεγιακό επίπεδο πριν γίνει kicker των Ντιτρόιτ Λάιονς.

Άμεση προτεραιότητα του Κέιν, πάντως, παραμένει το ποδόσφαιρο. Οι συζητήσεις του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερν Μονάχου για την υπογραφή νέου συμβολαίου βρίσκονται σε καλό δρόμο και η σχετική ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. «Έχουμε καλές συζητήσεις», είπε ο Κέιν. «Υπάρχουν ακόμη κάποια πράγματα που πρέπει να διευθετήσουμε. Είμαι χαρούμενος εκεί. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει πολύ μέχρι να υπάρξει κάποια ανακοίνωση».