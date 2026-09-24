Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

Μία νέα μαρτυρία αφορά την τελευταία επικοινωνία του τραγουδιστή με τη Μαρίνα Μεμουσάι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νέα μαρτυρία αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ηρεμήσει τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του.
  • Η μαρτυρία υποδηλώνει πως ο τραγουδιστής ήταν ψυχολογικά φορτισμένος και ήθελε να ξεφύγει από κάτι που τον απασχολούσε έντονα.
  • Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση κρατούνται προσωρινά και αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
  • Ο άνδρας γιατρός εμφανίζεται ήρεμος και συνεργάσιμος στη φυλακή, ενώ η γυναίκα γιατρός είχε αρχικά έντονες αντιδράσεις αλλά πλέον ηρεμεί.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τη δικαστική και αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο προσκήνιο, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Μία νέα μαρτυρία αφορά την τελευταία επικοινωνία του τραγουδιστή με τη Μαρίνα Μεμουσάι. Όπως ανέφερε η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή Mega, είχε επικοινωνήσει μαζί του την Κυριακή, τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τής είχε εκφράσει την επιθυμία να ταξιδέψει στην Αγγλία, καθώς, όπως της είπε, ήθελε να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητά του και να ηρεμήσει.

«Δεν τον είδα πάρα πολύ καλά. Μου ζήτησε να έρθει στην Αγγλία. Ήθελε να ξεφύγει, ήθελε να ηρεμήσει. Είπε ότι ήθελε να έρθει μετά τη συναυλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι είχε την αίσθηση πως κάτι τον απασχολούσε έντονα εκείνη την περίοδο. «Νομίζω ότι κάτι τον έπνιγε, από κάτι ήθελε να ξεφύγει», είπε.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που εξετάζονται για το χρονικό διάστημα πριν από την επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική και αστυνομική διερεύνηση, ενώ οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Στο επίκεντρο και η κατάσταση των δύο γιατρών

Την ίδια ώρα, στο ενδιαφέρον της δημοσιότητας βρίσκεται και η κατάσταση των δύο κατηγορούμενων γιατρών μετά την προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ο άνδρας γιατρός εμφανίζεται ήρεμος κατά την παραμονή του στη φυλακή, τηρεί χαμηλούς τόνους και δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Όπως ανέφερε, είναι συνεργάσιμος με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τρώει κανονικά, διαβάζει και παρακολουθεί τηλεόραση. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια τηλεοπτική αναφορά, εκτιμά ότι θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Διαφορετική εικόνα περιγράφηκε για τη γυναίκα γιατρό κατά τις πρώτες ημέρες της κράτησής της. Σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, αρχικά ήταν έντονα φορτισμένη και είχε αντιδράσεις απέναντι στους φύλακες.

Όπως μεταδόθηκε, στη συνέχεια η κατάστασή της φέρεται να έχει ηρεμήσει. Περνά χρόνο στο κελί της, προαυλίζεται και τρώει κανονικά, ενώ περιμένει τις επισκέψεις των δικηγόρων της και των παιδιών της.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη, τι έκανε ο Μάντζος όταν του είπαν για την Ομάδα Αλητείας;

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές – Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει πόλεμο κατά της "ΚΟ Terminal"

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη οικονομική βοήθεια

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες και η ατζέντα των συνομιλιών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες - κλειδί για τις ανακοινώσεις - Τα ποσά που εξετάζονται

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ