Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

Snapshot Νέα μαρτυρία αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ηρεμήσει τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του.

Η μαρτυρία υποδηλώνει πως ο τραγουδιστής ήταν ψυχολογικά φορτισμένος και ήθελε να ξεφύγει από κάτι που τον απασχολούσε έντονα.

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση κρατούνται προσωρινά και αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Ο άνδρας γιατρός εμφανίζεται ήρεμος και συνεργάσιμος στη φυλακή, ενώ η γυναίκα γιατρός είχε αρχικά έντονες αντιδράσεις αλλά πλέον ηρεμεί.

Οι αρχές συνεχίζουν τη δικαστική και αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο προσκήνιο, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Μία νέα μαρτυρία αφορά την τελευταία επικοινωνία του τραγουδιστή με τη Μαρίνα Μεμουσάι. Όπως ανέφερε η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή Mega, είχε επικοινωνήσει μαζί του την Κυριακή, τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τής είχε εκφράσει την επιθυμία να ταξιδέψει στην Αγγλία, καθώς, όπως της είπε, ήθελε να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητά του και να ηρεμήσει.

«Δεν τον είδα πάρα πολύ καλά. Μου ζήτησε να έρθει στην Αγγλία. Ήθελε να ξεφύγει, ήθελε να ηρεμήσει. Είπε ότι ήθελε να έρθει μετά τη συναυλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι είχε την αίσθηση πως κάτι τον απασχολούσε έντονα εκείνη την περίοδο. «Νομίζω ότι κάτι τον έπνιγε, από κάτι ήθελε να ξεφύγει», είπε.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που εξετάζονται για το χρονικό διάστημα πριν από την επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική και αστυνομική διερεύνηση, ενώ οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Στο επίκεντρο και η κατάσταση των δύο γιατρών

Την ίδια ώρα, στο ενδιαφέρον της δημοσιότητας βρίσκεται και η κατάσταση των δύο κατηγορούμενων γιατρών μετά την προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ο άνδρας γιατρός εμφανίζεται ήρεμος κατά την παραμονή του στη φυλακή, τηρεί χαμηλούς τόνους και δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Όπως ανέφερε, είναι συνεργάσιμος με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τρώει κανονικά, διαβάζει και παρακολουθεί τηλεόραση. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια τηλεοπτική αναφορά, εκτιμά ότι θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Διαφορετική εικόνα περιγράφηκε για τη γυναίκα γιατρό κατά τις πρώτες ημέρες της κράτησής της. Σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, αρχικά ήταν έντονα φορτισμένη και είχε αντιδράσεις απέναντι στους φύλακες.

Όπως μεταδόθηκε, στη συνέχεια η κατάστασή της φέρεται να έχει ηρεμήσει. Περνά χρόνο στο κελί της, προαυλίζεται και τρώει κανονικά, ενώ περιμένει τις επισκέψεις των δικηγόρων της και των παιδιών της.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

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