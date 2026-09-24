Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

Snapshot Οι πυροσβέστες βρήκαν καπνό να βγαίνει από αεραγωγό στο ισόγειο και επηρεασμένους τους επάνω ορόφους.

Περίπου 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας και επέστρεψαν μετά τον αερισμό του κτιρίου.

Στο συμβάν επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Τα αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Snapshot powered by AI

Στην προληπτική εκκένωση οκταώροφου ξενοδοχείου στον Πειραιά προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές τα ξημερώματα της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την εμφάνιση καπνού στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00 σε ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι καπνός έβγαινε από αεραγωγό σε χώρο του ισογείου.

Καθώς ο καπνός είχε επηρεάσει και τους επάνω ορόφους, οι πυροσβέστες έκριναν απαραίτητη, για λόγους ασφαλείας, την προσωρινή απομάκρυνση περίπου 70 ενοίκων από το ξενοδοχείο.

Ακολούθησε διαδικασία αερισμού του κτιρίου, προκειμένου να απομακρυνθούν οι καπνοί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.