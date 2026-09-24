Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

Εκκενώθηκε προληπτικά οκταώροφο ξενοδοχείο στον Πειραιά λόγω εμφάνισης καπνού στις 24 Σεπτεμβρίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι πυροσβέστες βρήκαν καπνό να βγαίνει από αεραγωγό στο ισόγειο και επηρεασμένους τους επάνω ορόφους.
  • Περίπου 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας και επέστρεψαν μετά τον αερισμό του κτιρίου.
  • Στο συμβάν επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.
  • Τα αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
Snapshot powered by AI

Στην προληπτική εκκένωση οκταώροφου ξενοδοχείου στον Πειραιά προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές τα ξημερώματα της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την εμφάνιση καπνού στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00 σε ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι καπνός έβγαινε από αεραγωγό σε χώρο του ισογείου.

Καθώς ο καπνός είχε επηρεάσει και τους επάνω ορόφους, οι πυροσβέστες έκριναν απαραίτητη, για λόγους ασφαλείας, την προσωρινή απομάκρυνση περίπου 70 ενοίκων από το ξενοδοχείο.

Ακολούθησε διαδικασία αερισμού του κτιρίου, προκειμένου να απομακρυνθούν οι καπνοί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη, τι έκανε ο Μάντζος όταν του είπαν για την Ομάδα Αλητείας;

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές – Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει πόλεμο κατά της "ΚΟ Terminal"

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη οικονομική βοήθεια

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες και η ατζέντα των συνομιλιών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες - κλειδί για τις ανακοινώσεις - Τα ποσά που εξετάζονται

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ