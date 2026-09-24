Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

Snapshot Ο διαρρήκτης κρατούσε ένα σάντουιτς καθ’ όλη τη διάρκεια της διάρρηξης και πήρε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Αρχικά πήρε τα κέρματα και το σάντουιτς, αφήνοντας πίσω τα χαρτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια επέστρεψε να πάρει.

Τελικά, ο δράστης έφυγε από το κατάστημα με τα χρήματα, αφήνοντας όμως πίσω το σάντουιτς δίπλα στην ταμειακή μηχανή.

Η διάρρηξη είχε μια ασυνήθιστη κατάληξη, καθώς ο δράστης ξέχασε το σάντουιτς που κρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό διάρρηξης με ιδιαίτερα απρόβλεπτη κατάληξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Ρόδο, με τον δράστη να φεύγει τελικά από το κατάστημα έχοντας πάρει χρήματα, αλλά αφήνοντας πίσω του κάτι που φαίνεται πως δεν αποχωριζόταν όλο το βράδυ: το σάντουιτς του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα. Ο άνδρας πλησίασε τη βιτρίνα του καταστήματος και επιχείρησε αρχικά να την παραβιάσει ασκώντας δύναμη πάνω στην τζαμαρία.

Στο βίντεο φαίνεται ότι χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες μέχρι να καταφέρει να σπάσει το τζάμι. Παρά το γεγονός ότι τα θραύσματα έπεσαν πάνω του, συνέχισε την προσπάθειά του και μπήκε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την ταμειακή μηχανή. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα σάντουιτς, ενώ με το άλλο επιχείρησε να ανοίξει το συρτάρι της ταμειακής. Αν και αυτό ήταν ξεκλείδωτο, χρειάστηκε να προσπαθήσει προκειμένου να το ανοίξει και να πάρει τα χρήματα.

Τελικά, κατάφερε να αφαιρέσει τόσο χαρτονομίσματα όσο και κέρματα. Όταν όμως βγήκε από το κατάστημα, φαίνεται πως έκανε μια μάλλον ασυνήθιστη… επιλογή: πήρε μαζί του τα κέρματα και το σάντουιτς, αφήνοντας πίσω τα χαρτονομίσματα.

Η ιστορία, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Λίγο αργότερα, η κάμερα τον καταγράφει να κάθεται έξω από το κατάστημα και να ανάβει ένα τσιγάρο. Μερικές στιγμές μετά φαίνεται πως αντιλαμβάνεται το λάθος του και επιστρέφει στο εσωτερικό.

Αυτή τη φορά εντοπίζει τα χαρτονομίσματα που είχε αφήσει πίσω, τα παίρνει και τα μετράει προσεκτικά ένα προς ένα. Έχοντας πλέον συγκεντρώσει τη λεία του, αποχωρεί από το σημείο.

Ωστόσο, μέσα στη βιασύνη του άφησε κάτι πίσω. Δίπλα στην ταμειακή μηχανή παρέμεινε το σάντουιτς που κρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της διάρρηξης.