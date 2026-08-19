Φωτιά τώρα στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βωβούσα Ιωαννίνων
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/08) σε δασική έκταση στη θέση «Αυτιά», στην Τοπική Κοινότητα Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο.
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