Φωτιά τώρα στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/08) σε δασική έκταση στη θέση «Αυτιά», στην Τοπική Κοινότητα Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο.