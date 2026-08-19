Ρωσία: Φρικτός θάνατος 29χρονης μέλλουσας νύφης - Αρκούδα την έσυρε έξω από τη σκηνή και την έθαψε

Ο σύντροφός της – του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό – της είχε κάνει πρόταση γάμου μόλις την προηγούμενη μέρα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ρωσία: Φρικτός θάνατος 29χρονης μέλλουσας νύφης - Αρκούδα την έσυρε έξω από τη σκηνή και την έθαψε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία 29χρονη μέλλουσα νύφη σκοτώθηκε από καφέ αρκούδα κατά τη διάρκεια ρομαντικής απόδρασης για κάμπινγκ στα Όρη Αλτάι της Ρωσίας.
  • Η αρκούδα έσυρε το θύμα έξω από τη σκηνή, τη σκότωσε με δαγκωματιές και το έθαψε ως τροφή κοντά στον ποταμό Μπίγια.
  • Οι θηροφύλακες και η αστυνομία δεν πυροβόλησαν την αρκούδα λόγω περιορισμών στη χρήση όπλων, προκαλώντας διαμαρτυρίες των κατοίκων.
  • Η επίθεση οδήγησε στην κήρυξη δεκαήμερης κατάστασης συναγερμού στο χωριό Αρτιμπάς, όπου συχνά περιφέρονται περίπου 20 αρκούδες.
  • Η εισαγγελία της Δημοκρατίας του Αλτάι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας.
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Θύμα δολοφονικής επίθεσης από μία καφέ αρκούδα έπεσε μία μέλλουσα νύφη 29 ετών, η οποία βρισκόταν σε ρομαντική απόδραση για κάμπινγκ με τον σύντροφό της στα Όρη Αλτάι της Ρωσίας.

Το ζευγάρι ξύπνησε από το θόρυβο του θηρίου που έσκιζε τη σκηνή τους γύρω στις 1 π.μ., πριν αυτό «σύρει μακριά τη γυναίκα που ούρλιαζε».

Σύμφωνα με αναφορές, σκότωσε με δαγκωματιές τη νεαρή, και στη συνέχεια μετέφερε το σώμα της πέρα από τον ποταμό Μπίγια για να το θάψει, «αποθηκεύοντάς το ως τροφή».

Ο σύντροφός της – του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό – της είχε κάνει πρόταση γάμου μόλις την προηγούμενη μέρα πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Οι θηροφύλακες και οι Ρώσοι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα, αλλά δεν στόχευσαν την αρκούδα, παρά το γεγονός ότι «είχαν την ευκαιρία να το σκοτώσουν», λόγω των περιορισμών στη χρήση πυροβόλων όπλων στην περιοχή, προκαλώντας την οργή των κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της Σνεζάνα βρέθηκε στο σημείο όπου το ζώο την είχε θάψει, με τις αρχές να μπορούν να φτάσουν εκεί μόνο αφού το θηρίο εκδιώχθηκε.

Η γυναίκα, που κατάγεται από την περιοχή Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Έκτακτων Αναγκών της Ρωσίας και διέμενε με τον αρραβωνιαστικό της στον κατασκηνωτικό χώρο «Ίστοκ» στο χωριό Αρτιμπάς.

Οι ντόπιοι ανέφεραν ότι περίπου 20 αρκούδες περιφέρονται συχνά γύρω από το χωριό.

Η αρκούδα- δολοφόνος παραμένει ελεύθερη, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Μετά από αυτή την τρομακτική επίθεση, κηρύχθηκε «κατάσταση συναγερμού» δέκα ημερών για το χωριό.

Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κυνηγών και Ψαράδων της Περιφέρειας Μαϊμίνσκι δήλωσε ότι η μείωση των ημερών κυνηγιού άγριων ζώων οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων και των επιθέσεων τους, καθώς η προσφορά τροφής είναι σπάνια, με συνέπεια βγαίνουν να κυνηγήσουν ανθρώπους όταν πεινάνε.

Η εισαγγελία της Δημοκρατίας του Αλτάι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας.

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