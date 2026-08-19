Ειρήνη Παπαδοπούλου: Η εμφάνιση στα Ματογιάννια που τράβηξε τα βλέμματα -Το νέο της λουκ

Snapshot Η Ειρήνη Παπαδοπούλου εμφανίστηκε στα Ματογιάννια της Μυκόνου με νέο λουκ, υιοθετώντας ράστα κοτσιδάκια.

Η τραγουδίστρια έκανε βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου συνοδευόμενη από φίλη της.

Παραμένει single μετά τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Μύκονο με τους 337.000 followers της στο Instagram.

Η εμφάνισή της στα Ματογιάννια τράβηξε την προσοχή κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου. Snapshot powered by AI

Στα κοσμικά Ματογιάννια της Μυκόνου βρέθηκε η Ειρήνη Παπαδοπούλου απολαμβάνοντας τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια του νησιού. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με το Mykonos Live TV, συνοδευόταν από μία φίλη της και δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αυτό που ξεχώρισε, πέρα από την εντυπωσιακή της εμφάνιση, ήταν το νέο της λουκ, καθώς η Ειρήνη Παπαδοπούλου εμφανίστηκε με ράστα κοτσιδάκια, υιοθετώντας ένα πιο καλοκαιρινό και ανέμελο στιλ.

Η τραγουδίστρια, που σύμφωνα με το Mykonos Live TV παραμένει single μετά τον χωρισμό της από τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη, φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της στο νησί των Ανέμων.

Μάλιστα, η ίδια φροντίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την παραμονή της στη Μύκονο με τους 337.000 followers της στο Instagram, κρατώντας τους διαδικτυακούς της φίλους ενήμερους για τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις. Το Mykonos Live TV κατέγραψε την εμφάνισή της στα Ματογιάννια, σε μια ακόμη βραδινή έξοδο που τράβηξε τα βλέμματα.

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