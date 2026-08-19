Γαλλία: Σε χημική υποταγή 250 γυναίκες από δημόσιο υπάλληλο - Τις νάρκωνε για να ουρήσουν πάνω τους

Snapshot Ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας κατηγορείται ότι νάρκωσε και χορήγησε διουρητικά σε πάνω από 200 γυναίκες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας.

Η έρευνα για τον Κριστιάν Νεγκρέ ξεκίνησε το 2018 μετά από καταγγελίες και αποδείξεις, ενώ τα περιστατικά χρονολογούνται από το 2009 έως το 2018.

Τα θύματα υπέστησαν ψυχολογικά και σωματικά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων ουρολογικών προβλημάτων και κοινωνικής ντροπής.

Ο Νεγκρέ βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα για κατηγορίες όπως η χορήγηση ναρκωτικών, παραβίαση ιδιωτικότητας και σεξουαλική επίθεση και αναμένει τη δίκη του.

Τα θύματα εκφράζουν οργή για τις καθυστερήσεις στην έρευνα και την έλλειψη απαντήσεων από τις αρχές και την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Ένας ανώτερος υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, κατηγορείται ότι νάρκωσε και χορήγησε διουρητικά σε περισσότερες από 200 γυναίκες, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας, βλέποντάς τες στη συνέχεια να ουρούν πάνω τους.

Δύο θύματά του, η Αναΐς ντε Βος και η Μαρί-Ελέν Μπρις περιγράφουν στο BBC την ανατριχιαστική αυτή υπόθεση, που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2009, ενώ η έρευνα για τον φερόμενο ως δράστη Κριστιάν Νεγκρέ, ξεκίνησε μόλις το 2018. Και οι δύο υπέστησαν ψυχολογικό τραύμα από αυτή τη συνάντηση που επηρέασε την επαγγελματική εξέλιξή τους.

Στην περίπτωση της Αναΐς ντε Βος, όπως η ίδια περιγράφει, ήταν 27 ετών τον Ιούλιο του 2011, όταν βρέθηκε για συνέντευξη στο υπουργείο Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας στο Παρίσι.

Ο Νεγκρέ, της πρόσφερε καφέ που έφτιαξε ο ίδιος και εκείνη δέχθηκε από ευγένεια. Παρότι η συνάντηση ξεκίνησε στο γραφείο, εκείνος στη συνέχεια της πρότεινε να βγουν έξω.

Σχεδόν αμέσως η γυναίκα άρχισε να νιώθει μια ανεξήγητη και ανεξέλεγκτη ανάγκη να ουρήσει.Λέει ότι του είπε ότι έπρεπε να βρει μια τουαλέτα επειγόντως.

«Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και είπε: “Ω, θέλεις να κατουρήσεις;”

«Ένιωσα σαν παιδί. Σκέφτηκα ότι ήταν πραγματικά παράξενος ο τρόπος που με κοίταζε, σχεδόν χαρούμενος».

Λέει ότι την οδήγησε στην πόρτα ενός ντουλαπιού αποθήκης κάτω από μια γέφυρα στον ποταμό Σηκουάνα και της είπε: «Μπορείς να το κάνεις εδώ.» Τελικά μετά από αρκετές προσπάθειες του Νεγκρέ να τη δει να ουρεί μπροστά του, η κοπέλα κατάφερε να το αποφύγει.

🚨 FRANCE: NEARLY 250 WOMEN ACCUSE FORMER CIVIL SERVANT OF DRUGGING THEM



A disturbing case is unfolding in France, where nearly 250 women say former senior civil servant Christian Nègre drugged them during alleged incidents between 2009 and 2018.



Several women say they were… pic.twitter.com/PRlGIzNg7d — Emmanuel – Big Tech & AI Investor (@EmmanuelInvest) August 19, 2026

Σήμερα, η Αναΐς είναι μία από τις σχεδόν 250 γυναίκες που πιστεύουν ότι ο Νεγκρέ τις νάρκωσε σε φερόμενα περιστατικά μεταξύ του 2009 και του 2018, υποβάλλοντάς τις σε αυτό που είναι γνωστό ως «χημική υποταγή», όπου χρησιμοποιούνται ναρκωτικά για να αποκτηθεί ο έλεγχος πάνω σε κάποιον.

Η έννοια της «χημικής υποταγής» ήρθε στο προσκήνιο στη Γαλλία το 2024, όταν ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό κρίθηκε ένοχος για το ότι την νάρκωσε και προσκάλεσε άγνωστους να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη.

Η ιστορία της έμεινε ανείπωτη, μέχρι το 2019 όταν η αστυνομία που βρήκε τα στοιχεία της στον υπολογιστή του Νεγκρέ, με τίτλο «Πειράματα P», επικοινώνησε μαζί της μέσω επιστολής, ενημερώνοντάς την.

Η έρευνα για τον Nègre ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018, όταν τον έπιασε ένας συνάδελφος να φωτογραφίζει μια γυναίκα από κάτω από ένα τραπέζι, όπως ανέφερε η Εισαγγελία σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Αρχικά τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη θέση του ως περιφερειακού διευθυντή πολιτιστικών υποθέσεων, πριν απολυθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού το 2019.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το 2018 ο ίδιος είχε δηλώσει στους ανακριτές ότι είχε «επιβάλει ταπεινωτικές καταστάσεις σε γυναίκες» κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας. Πολλές από τις γυναίκες αναφέρουν ότι συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά ότι ενδεχομένως ήταν θύματα όταν επικοινώνησε μαζί τους η αστυνομία. Ορισμένες μίλησαν ανοιχτά όταν είδαν την Αναΐς και άλλες καταγγέλλουσες σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Ο Νεγκρέ, ο οποίος είναι 60 ετών, βρίσκεται πλέον υπό επίσημη έρευνα για κατηγορίες που περιλαμβάνουν χορήγηση ναρκωτικών ουσιών, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και σεξουαλική επίθεση. Αναμένει τη δίκη του.

Ένα άλλο πρόσωπο που αναφερόταν στις σημειώσεις του Νεγκρέ ήταν η Μαρί-Ελέν Μπρις. Της πήρε συνέντευξη για μια θέση εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού το 2016 στο Στρασβούργο, όπου εργαζόταν τότε. Η ίδια αναφέρει ότι της είπε ότι φαινόταν αγχωμένη και της πρότεινε να κάνουν μια βόλτα έξω για να «ηρεμήσει τα νεύρα της». Όμως, καθώς περπατούσαν κατά μήκος του καναλιού, η Marie-Hélène, όπως και η Anaïs, ένιωσε μια ανεξέλεγκτη ανάγκη να ουρήσει, η οποία άρχισε να της προκαλεί πόνο. Λέει ότι ο Νεγκρέ της είπε ότι ήξερε μια δημόσια τουαλέτα κοντά, αλλά όταν έφτασαν στον τόπο δεν υπήρχε τουαλέτα. «Είχα αρχίσει πραγματικά να υποφέρω… πόνοι σε τέτοιο βαθμό που είχα χλωμιάσει, ήμουν άσπρη, και τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια μου», λέει.

Η Μαρί-Ελέν λέει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να ουρήσει δημόσια. Λέει ότι ο Νεγκρέ προσφέρθηκε να την καλύψει με το μπουφάν του. «Ντρεπόμουν τρομερά», λέει. «Δεν έβγαζε τα μάτια του από πάνω μου.» Η Μαρί-Ελέν λέει ότι για χρόνια ένιωθε ντροπή. Όπως και η Anaïs, επικοινώνησε μαζί της η αστυνομία, η οποία της είπε ότι ήταν ένα από τα φερόμενα θύματα του Nègre. «Ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ», προσθέτει.

Η Μαρί-Ελέν λέει ότι, εκτός από την ψυχολογική ταλαιπωρία, της έχουν μείνει και ουρολογικά προβλήματα.

Τα θύματα ωστόσο του Νεγκρέ νιώθουν οργισμένα από τις καθυστερήσεις, ενώ γαλλική αστυνομία, δικαιοσύνη και κυβέρνηση δεν απάντησαν σε ερώτηση του BBC για τις κριτικές στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.