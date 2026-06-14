Πιερία: Λουόμενος εντόπισε ύποπτο πυρομαχικό υλικό κοντά στην ακτή

Ένα αντικείμενο που εκτιμάται ότι πρόκειται για παλαιό πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα νάρκη, εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από λουόμενο στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας Πιερίας. Ο πολίτης ειδοποίησε άμεσα τη Λιμενική Αρχή, η οποία κινητοποιήθηκε για τη διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εύρημα βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση οξείδωσης, σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και σε απόσταση δέκα μέτρων από την ακτογραμμή. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην οριοθέτηση και σήμανση του σημείου, ενώ ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή αντιμετώπιση του ευρήματος.