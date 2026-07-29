Φωτιά στη Λέρο σε χώρο απορριμμάτων - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην κατάσβεση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης