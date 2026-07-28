Υπόθεση revenge porn για πρώην παίκτρια του Big Brother - Εμπλέκονται άλλα 15 άτομα

Snapshot Η υπόθεση revenge porn με θύμα τη Χριστίνα Ορφανίδου έχει καταλήξει σε τελεσίδικη απόφαση εναντίον του πρώην συντρόφου της και της συνεργού του.

Ο Αθανάσιος Αλυμπάκης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαρροή και αναπαραγωγή του προσωπικού υλικού συνεχίζεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, προκαλώντας συνεχιζόμενη δευτερογενή θυματοποίηση στη Χριστίνα Ορφανίδου.

Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί και αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις τουλάχιστον 15 ανώνυμοι χρήστες που διακινούν το υλικό, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι και αστυνομικός.

Η δικηγόρος της Χριστίνας Ορφανίδου δηλώνει ότι θα ασκηθούν νομικές ενέργειες κατά όσων συνεχίζουν να διακινούν παράνομα το υλικό ή να προσβάλλουν την προσωπικότητά της. Snapshot powered by AI

Οκτώ χρόνια μετά τη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τη συναίνεσή της, υπόθεση που αποκάλυψε δημόσια η ίδια μέσα από τη συμμετοχή της στο Big Brother, η Χριστίνα Ορφανίδου εξακολουθεί να δίνει δικαστική μάχη για την υπόθεση revenge porn. Με αφορμή την τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η πληρεξούσια δικηγόρος της, Σοφία Κατσούλα, εξέδωσε ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι, παρά τις καταδίκες των υπευθύνων, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της παράνομης διακίνησης του προσωπικού της υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση καταδικάστηκαν ποινικά το 2025 ο πρώην σύντροφός της, Αθανάσιος Αλυμπάκης, και η τότε σύντροφός του Βασιλική Φασούλα, ενώ στη συνέχεια τα αστικά δικαστήρια τους υποχρέωσαν να καταβάλουν αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη η ίδια, καθώς και να δημοσιεύσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περίληψη της δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της Χριστίνας Ορφανίδου, η Βασιλική Φασούλα συμμορφώθηκε με την υποχρέωση που της επέβαλε το δικαστήριο, δημοσιεύοντας τη σχετική περίληψη. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ο Αθανάσιος Αλυμπάκης, παρότι έχει λάβει γνώση της απόφασης ήδη από τις 24 Ιουνίου 2026, δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει στη δημοσίευσή της στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η δημοσίευση της απόφασης αποτελεί μόνο μια τυπική υποχρέωση για τους καταδικασθέντες και δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει υποστεί η Χριστίνα Ορφανίδου. Όπως επισημαίνεται, το μη συναινετικό υλικό εξακολουθεί να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, ενώ η ίδια συνεχίζει να δέχεται καθημερινά υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με τη νομική της εκπρόσωπο, συνεχιζόμενη δευτερογενή θυματοποίηση.

Παράλληλα, η δικηγόρος της ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συνεχίσει να διακινεί το επίμαχο υλικό, να αποστέλλει προσβλητικά ή άσεμνα μηνύματα ή να προσβάλλει την προσωπικότητα και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτεται στην ανακοίνωση, έπειτα από ενέργειες της υπεράσπισης έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 15 ανώνυμοι λογαριασμοί από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τους διαχειριστές τους να έχουν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας πλημμεληματικές αλλά και κακουργηματικές διώξεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, περιλαμβάνονται ανήλικοι αλλά και αστυνομικός.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας ή σε όσους συνεχίζουν να αναπαράγουν και να εκμεταλλεύονται το παράνομο υλικό, τονίζοντας ότι κάθε σχετική πράξη θα αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα μέσα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της δικηγόρου της Χριστίνας Ορφανίδου

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

Μετά την δικαστική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αστικό) καθίσταται επιβεβλημένο να παραθέσουμε τα κάτωθι:

Ήδη ο πρώην σύντροφος της Χριστίνας Ορφανίδου, Αθανάσιος Αλυμπάκης και η Βασιλική Φασούλα πέραν από την ποινική τους καταδίκη το έτος 2025, υποχρεώθηκαν και αστικά σε καταβολή αποζημίωσης αλλά και σε ανάρτηση περίληψης της αστικής απόφασης που αναφέρει με λεπτομέρεια και σαφήνεια τις παράνομες πράξεις στις οποίες αυτοί προέβησαν.

Η Βασιλική Φασούλα, κατ΄επιταγή των ανωτέρω, εκπλήρωσε την υποχρέωσή της από την δικαστική απόφαση για ανάρτηση της περίληψής της, ενώ ο κος Αθανάσιος Αλυμπάκης, εάν και έχει λάβει γνώση της εφετειακής απόφασης ήδη από 24/06/2026, αρνείται σιωπηρά να εκτελέσει την υποχρέωσή του για δημοσίευση της σχετικής περίληψης της απόφασης στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η υποχρέωση των Αλυμπάκη και Φασούλα να δημοσιεύσουν περίληψη της δικαστικής απόφασης αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, η οποία απορρέει από την καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους και, με την εκπλήρωσή της, τους επιτρέπει να αφήσουν την υπόθεση πίσω τους. Για τη Χριστίνα Ορφανίδου, όμως, μια ανάρτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ουσιαστική δικαίωση ή πραγματική αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί. Κι αυτό γιατί, εξαιτίας των πράξεων των δύο, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υφίσταται καθημερινά μια αδιάκοπη και βάναυση δευτερογενή θυματοποίηση, καθώς το μη συναινετικό υλικό συνεχίζει να διακινείται και να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου με εκατομμύρια προβολές, ενώ η ίδια δέχεται καθημερινά χυδαίες ύβρεις, απειλές και προσωπικές επιθέσεις από άγνωστους χρήστες του διαδικτύου.

Έτσι, δηλώνουμε κατηγορηματικά τα εξής:

1. Όποιος συνεχίζει α) να διακινεί το ευαίσθητο μη συναινετικό υλικό ερωτικού περιεχομένου, β) να στέλνει στην Χριστίνα Ορφανίδου μέλη του σώματός του και γ) να πλήττει την τιμή και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου εν γένει θα μηνύεται και θα εναγάγεται. Όποιος μάλιστα πιστεύει ότι η ανωνυμία του πίσω από έναν επίπλαστο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο θα τον προστατεύσει, θέλουμε να τον ενημερώσουμε ότι ήδη τουλάχιστον 15 τέτοιοι λογαριασμοί κατόπιν εγκλήσεώς μας έχουν ταυτοποιηθεί από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και οι πραγματικοί τους διαχειριστές έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ανά την Ελλάδα (Ενδεικτικά: Πάτρα, Καλάβρυτα, Πέλλα, Σύρος, Θήβα κ.ο.κ.) με πλημμεληματικές αλλά και κακουργηματικές ποινικές διώξεις. Μεταξύ μάλιστα των δραστών, βρέθηκαν και ανήλικοι αλλά και ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα (!) κάτι που καταδεικνύει ότι ο νόμος εφαρμόζεται ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ για όλους.

2. Όποιος μάλιστα - δημόσιο πρόσωπο ή μη- επιθυμεί να συγχρωτίζεται με αμετακλήτως καταδικασθέντες για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων -παρ΄ότι δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα- τον παραδίδουμε στην κρίση της κοινωνίας που, εν έτει 2026, καταδικάζει και απομονώνει τέτοιες πρακτικές.

Τέλος, δεν θα επιδείξουμε την παραμικρή ανοχή σε δράστες εκδικητικής πορνογραφίας. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητα μιας γυναίκας, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον νόμο.

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