Κρήτη: Μεγάλη φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου - Σηκώθηκαν 2 εναέρια

Snapshot Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στα Φαβριανά Ηρακλείου στην Κρήτη.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και δύο εναέριες δυνάμεις.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε εξέλιξη με συντονισμένες προσπάθειες κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά του Ηρακλείου Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 17:45 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μινώα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης, παρέχοντας υποστήριξη στις προσπάθειες κατάσβεσης. Στόχος είναι ο άμεσος περιορισμός του μετώπου και η αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της πυρκαγιάς στην περιοχή.