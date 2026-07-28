Κρήτη: Μεγάλη φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου - Σηκώθηκαν 2 εναέρια
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
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- Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στα Φαβριανά Ηρακλείου στην Κρήτη.
- Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και δύο εναέριες δυνάμεις.
- Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε εξέλιξη με συντονισμένες προσπάθειες κατάσβεσης.
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά του Ηρακλείου Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 17:45 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.
Στο σημείο επιχειρούν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μινώα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης, παρέχοντας υποστήριξη στις προσπάθειες κατάσβεσης. Στόχος είναι ο άμεσος περιορισμός του μετώπου και η αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της πυρκαγιάς στην περιοχή.