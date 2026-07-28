Τι συζήτησαν Τραμπ - Ζελένσκι: Η παραγωγή Patriot στο επίκεντρο

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Oίκο πραγματοποιήθηκε σε μια σύνθετη συγκυρία για τον πόλεμο, καθώς η Ουκρανία δέχεται συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις στις πόλεις της, την ώρα που κλιμακώνει τα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Βασικός στόχος του Ουκρανού ηγέτη ήταν να εξασφαλίσει μια σαφή δέσμευση για την παραγωγή των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot εντός της χώρας του κατόπιν αδείας. Πρόκειται για μια ιδέα την οποία ο Τραμπ είχε υποστηρίξει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

https://x.com/visegrad24/status/2082125394707099916

Οι δηλώσεις Ζελένσκι

Μετά την συναντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησαν την αδειοδότηση κατασκευής βλημάτων για το σύστημα Patriot, όπως και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να έιναι χρήσιμες. Μίλησαν ακόμη, συμπλήρωσε, για την διπλωματία, καθώς είναι σημαντικό να επαναζωογονηθεί η διπλωματική διαδικασία, ενώ είπε ότι οι ομάδες τους θα συντονισθούν για περαιτέρω επικοινωνία.

Είπε ότι είχε μια καλή συνάντηση με τον Τραμπ και ότι οι δύο τους συζήτησαν τη σημασία της προστασίας των Ουκρανών και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία με συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Τα αμερικανικά αποθέματα και η επόμενη μέρα

Πάντως, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται διστακτική ως προς την άμεση παροχή οπλισμού, επικαλούμενη τις δικές της ελλείψεις. Πολλά από τα συστήματα που ζητά το Κίεβο έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την Επιχείρηση Epic Fury στο Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές, παρότι δεν υπάρχει εύκολη λύση για την ταχεία αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων, η αδειοδότηση της Ουκρανίας για δική της παραγωγή θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αποδεσμεύσει τις παραγωγικές δυνατότητες των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η πολεμική εμπειρία που αποκτούν οι ουκρανικές δυνάμεις προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία για τη δημιουργία φθηνότερων συστημάτων μαζικής παραγωγής.

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