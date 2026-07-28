ΗΠΑ: Ο Ζελένσκι αποχώρησε, ο Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο πριν φτάσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση Νετανιάχου με Τραμπ είναι η πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Οι συνομιλίες θα εστιάσουν στη σύγκρουση με το Ιράν, την παρουσία του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο και την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ο Ζελένσκι ζήτησε σαφή δέσμευση για την παραγωγή αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία υπό αμερικανική άδεια.

Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται διστακτική στην άμεση παροχή οπλισμού λόγω ελλείψεων, αλλά η άδεια παραγωγής στην Ουκρανία μπορεί να αποδεσμεύσει μακροπρόθεσμα αμερικανικούς πόρους. Snapshot powered by AI

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκλήρωσε τις επαφές του και αποχώρησε, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτανε στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν οι ηγέτες μεταβούν στην κηδεία του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στο Καπιτώλιο.

Πρόκειται για την όγδοη συνάντησή τους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, αλλά την πρώτη από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Στην τελευταία τους συνάντηση, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του εν λόγω πολέμου, ο Νετανιάχου προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ να συμμετάσχει σε στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Στη συνέχεια, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών επιδεινώθηκαν, με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ να εκφράζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι καμία από τις προβλέψεις του Νετανιάχου σχετικά με την πορεία του πολέμου δεν έχει επαληθευτεί.

Από πλευράς του ο Νετανιάχου αναμένεται να συζητήσει με τον Τραμπ πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει ανανεώσει τις προσπάθειές του για την κατασκευή πυρηνικού όπλου και προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν, την παρουσία του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, καθώς και τις προσπάθειες για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Το παρασκήνιο της συνάντησης με Ζελένσκι και τα εξοπλιστικά

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε σε μια σύνθετη συγκυρία για τον πόλεμο, καθώς η Ουκρανία δέχεται συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις στις πόλεις της, την ώρα που κλιμακώνει τα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Βασικός στόχος του Ουκρανού ηγέτη ήταν να εξασφαλίσει μια σαφή δέσμευση για την παραγωγή των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot εντός της χώρας του κατόπιν αδείας. Πρόκειται για μια ιδέα την οποία ο Τραμπ είχε υποστηρίξει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Τα αμερικανικά αποθέματα και η επόμενη μέρα

Πάντως, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται διστακτική ως προς την άμεση παροχή οπλισμού, επικαλούμενη τις δικές της ελλείψεις. Πολλά από τα συστήματα που ζητά το Κίεβο έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την Επιχείρηση Epic Fury στο Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές, παρότι δεν υπάρχει εύκολη λύση για την ταχεία αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων, η αδειοδότηση της Ουκρανίας για δική της παραγωγή θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αποδεσμεύσει τις παραγωγικές δυνατότητες των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η πολεμική εμπειρία που αποκτούν οι ουκρανικές δυνάμεις προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία για τη δημιουργία φθηνότερων συστημάτων μαζικής παραγωγής.





Οι δηλώσεις Ζελένσκι

Μετά την συναντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησαν την αδειοδότηση κατασκευής βλημάτων για το σύστημα Patriot, όπως και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να έιναι χρήσιμες.

Μίλησαν ακόμη, συμπλήρωσε, για την διπλωματία, καθώς είναι σημαντικό να επαναζωογονηθεί η διπλωματική διαδικασία, ενώ είπε ότι οι ομάδες τους θα συντονισθούν για περαιτέρω επικοινωνία.

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