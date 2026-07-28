Τραμπ: Το Ισραήλ «δεν θα επιβιώσει» χωρίς τις ΗΠΑ - Τι θα συζητήσουν για Ιράν και F-35

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιβιώσει» χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, λίγες μέρες πριν τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνάντηση επικεντρώνεται κυρίως στο Ιράν και τις διαφορές στις στρατιωτικές προσεγγίσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να ζητά επέκταση των επιχειρήσεων πέρα από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την πώληση των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά την αντίθεση του Ισραήλ που ανησυχεί για τη διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, ως χειρονομία καλής θέλησης προς τις ΗΠΑ και το σχέδιο Τραμπ.

Η συνάντηση θα καλύψει επίσης θέματα όπως την κατάσταση στο Λίβανο, τη σύγκρουση με το Ιράν και την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ προετοίμασε την πρώτη του συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εδώ και μήνες, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα επιβίωνε» χωρίς τις ΗΠΑ και υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παραμονή της πρώτης συνάντησής του στην Ουάσινγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από τον Φεβρουάριο, όταν οι δύο άνδρες ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή φαίνεται να αποκλίνουν, με τον Τραμπ να ανακοινώνει εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Απρίλιο - πριν το Ισραήλ επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους.Ο Τραμπ αναγνώρισε τη Δευτέρα «μια μικρή διαφορά» στους στρατιωτικούς στόχους του ίδιου και του Νετανιάχου και υπαινίχθηκε τις συνεχιζόμενες εντάσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, λέγοντας σε δημοσιογράφους καθώς ταξίδευε στο Μίσιγκαν ότι οι ΗΠΑ ήταν υπερβολικά γενναιόδωρες με «πολλές χώρες».

«Ειλικρινά, είμαστε πολύ ευγενικοί με πολλές χώρες που δεν θα επιβίωναν χωρίς εμάς. Και ξέρετε ποιος δεν θα επιβίωνε χωρίς εμάς; Το Ισραήλ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One. «Ο Μπίμπι έρχεται, θα σας το πει».

Η σημερινή συνάντηση θα είναι η όγδοη μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι και θα πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν παραστούν στην κηδεία του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ , ενός ισχυρού υποστηρικτή του πολέμου στο Ιράν και βασικού συμμάχου του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον.Ο Νετανιάχου δήλωσε καθώς αναχωρούσε για τις ΗΠΑ τη Δευτέρα ότι η συνάντηση θα αφορούσε «πρώτα και κύρια» το Ιράν, αλλά «όλα τα ζητήματα» θα ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα είπε ότι ο Νετανιάχου θα πήγαινε στην Ουάσινγκτον σε «λειτουργία ακρόασης», αλλά ήθελε οι ΗΠΑ να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν πέρα ​​από τα Στενά του Ορμούζ , την κρίσιμη πλωτή οδό που έχει γίνει το επίκεντρο της σύγκρουσης τους τελευταίους μήνες. Ο Τραμπ σταμάτησε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν την περασμένη Παρασκευή, μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες βομβαρδισμών. Ο Μάικ Βαλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τραμπ ελπίζει να δώσει «λίγο χώρο» στις συνομιλίες για να πετύχουν.

Πηγή που ενημερώθηκε για την επίσκεψη δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ - μια προοπτική που έχει προκαλέσει συναγερμό στο Ισραήλ, δεδομένου ότι αυτό θα μείωνε το στρατιωτικό του πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών στην περιοχή.Το Ισραήλ είναι το μόνο έθνος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35.

Αλλά ο Τραμπ δήλωσε αυτόν τον μήνα, μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ότι «σίγουρα θα εξετάσει» το ενδεχόμενο να πουλήσει στην Τουρκία τα αεροσκάφη , τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογία stealth για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.Ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί έντονα στο σχέδιο, λέγοντας λίγο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι η προώθηση της πώλησης θα «κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή».

Επίσης, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ερντογάν, ο οποίος ασκεί δριμεία κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στις επιχειρήσεις στη Συρία, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνησή του «καθεστώς που έχει μολυνθεί από την Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ερντογάν «είναι φίλος μου και κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι» στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας. Ωστόσο, η πορεία της Τουρκίας προς την αγορά των αεροσκαφών παραμένει νομικά και πολιτικά περίπλοκη.

Η Ουάσινγκτον απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, απαντώντας στην προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, το οποίο η Δύση θεωρούσε απειλή για την αμυντική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Ωστόσο, ακόμη κι αν αυτές οι κυρώσεις αρθούν, η παράδοση των μαχητικών παραμένει νομικά αδύνατη, καθώς η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη μεταφορά των F-35 όσο η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της τους S-400 ή τον συνοδευτικό τους εξοπλισμό.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένουν επίσης ότι ο Τραμπ θα εκμεταλλευτεί τη συνάντηση για να πιέσει για την ταχύτερη εφαρμογή του σχεδίου του για τη Γάζα, το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και μήνες, καθώς το Ισραήλ καταλαμβάνει περισσότερη γη στον παλαιστινιακό θύλακα και η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί.Σε μια χειρονομία καλής θέλησης προς τον Τραμπ, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή το βράδυ ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης να εισέλθει στη Γάζα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η δύναμη θα περιλαμβάνει στρατιώτες από το Μαρόκο και την Ουγκάντα. «Η απόφαση για τη Γάζα ήταν ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης έναντι του Τραμπ», δήλωσε το άτομο που ενημερώθηκε για το ταξίδι του Νετανιάχου. «Δεν είναι ότι ο Τραμπ είπε κάντε το τάδε ή το δείνα και θα σας κανονίσουμε μια συνάντηση, αλλά οι ΗΠΑ ήθελαν να δουν κίνηση. Ο Τραμπ γνωρίζει ότι ο Μπίμπι οδεύει προς εκλογές και τον χρειάζεται».Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Financial Times ότι ο Τραμπ θα «συζητήσει τη σύγκρουση στο Ιράν, την πρόοδο με το Τριμερές Πλαίσιο στον Λίβανο και την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ».