Αδελφές γέννησαν στο ίδιο μαιευτήριο με διαφορά λίγων ωρών - «Δεν ήταν προγραμματισμένο»

Snapshot Δύο αδελφές γέννησαν στο ίδιο μαιευτήριο της Πενσιλβάνια με διαφορά λίγων ωρών, χωρίς να είναι προγραμματισμένο.

Τα μωρά γεννήθηκαν σε δωμάτια στον ίδιο διάδρομο, παρά τις διαφορετικές πιθανές ημερομηνίες τοκετού των μητέρων.

Η μητέρα Louise Buckner βοήθησε να μεταφερθεί η μία αδελφή στο νοσοκομείο, αποφεύγοντας στην πορεία ένα ελάφι.

Η εμπειρία των γεννήσεων χαρακτηρίστηκε από τις οικογένειες ως ξεχωριστή και γεμάτη χαρά, με στήριξη μεταξύ των αδελφών.

Το προσωπικό του νοσοκομείου παρείχε υποστήριξη και φροντίδα που έκανε την εμπειρία ευχάριστη για όλες τις εμπλεκόμενες. Snapshot powered by AI

Μια πραγματικά οικογενειακή υπόθεση εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνια, όταν δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους με διαφορά μόλις λίγων ωρών.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, η Louise Buckner έφτασε στο Riddle Memorial Hospital στην Πενσιλβάνια για να «κόψει τον ομφάλιο λώρο όταν η κόρη της, Justine Johnson, γέννησε το έβδομο παιδί της, τον Jupri», στις 2:14 π.μ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Main Line Health που κοινοποιήθηκε στο PEOPLE.

Μετά τη γέννηση του αγοριού, τόσο η Buckner όσο και η Johnson έμειναν έκπληκτες όταν, μόλις λίγες ώρες αργότερα, δέχθηκαν ένα «αναπάντεχο τηλεφώνημα» που τις ενημέρωνε ότι η αδελφή της Johnson, Juanita Brown, ετοιμαζόταν επίσης να γεννήσει το δικό της μωρό. Η Buckner τότε «έτρεξε να πάρει τη Juanita, απέφυγε ένα ελάφι στον δρόμο, επέστρεψε στο Riddle και η Juanita γέννησε τον Nikolai στη 1:40 π.μ. την Τετάρτη 12 Αυγούστου», ανέφερε η Main Line Health.

Παρότι η Johnson είχε πιθανή ημερομηνία τοκετού στις 29 Αυγούστου και η Brown στις 23 Αυγούστου, οι δύο αδελφές είπαν στο Fox 29 ότι τα μωρά τους «είχαν άλλα σχέδια», καθώς «ήθελαν να γνωριστούν νωρίτερα».

Πράγματι, τα δύο μωρά γεννήθηκαν τελικά σε δωμάτια του νοσοκομείου που βρίσκονταν στον ίδιο διάδρομο, σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.

«Ήμουν ενθουσιασμένη και έλεγα “Γεια σου, μωρό μου, η γιαγιά είναι εδώ, σ’ αγαπάμε”, γιατί ήταν μια στιγμή γεμάτη χαρά. Και τότε χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η κόρη μου, η Juanita», θυμήθηκε η Buckner για τις στιγμές μετά τη γέννηση του Jupri.

Η Buckner πρόσθεσε: «Ο Θεός είναι καλός, γιατί οι δρόμοι ήταν άδειοι και προχωρούσα γρήγορα, προσπαθώντας απλώς να τη φέρω εδώ, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ελάφι και παραλίγο να μας σταματήσει. Το άφησα να περάσει και συνεχίσαμε».

Παρότι κατάφεραν να επιστρέψουν εγκαίρως στο νοσοκομείο, η Brown είπε ότι χρειάστηκε να κρατά γερά τόσο τον εαυτό της όσο και το μωρό, καθώς η μητέρα της έκανε συνεχείς ελιγμούς και στροφές στον δρόμο.

«Ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστό όταν μάθαμε ότι θα συνέβαινε σχεδόν ταυτόχρονα, γιατί ήταν εντελώς τυχαίο», είπε για το timing των γεννήσεων. «Δεν ήταν προγραμματισμένο».

Όπως εκείνη και η Brown μπορούσαν να στηρίζονται η μία στην άλλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, έτσι και η Johnson αστειεύτηκε ότι στο εξής θα ξέρει πάντα πού να απευθυνθεί αν χρειαστεί βρεφικά είδη ή λίγη επιπλέον βοήθεια.

«Τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα ξεμείνω από τίποτα, γιατί κι εκείνη έχει ένα μωρό, όπως κι εγώ», είπε για την αδελφή της. «Ξέρω πού μένει και ξέρω πώς να πάω εκεί».

Η Johnson και η Brown είχαν επισκεφθεί αρχικά το νοσοκομείο στα τέλη του προηγούμενου μήνα, φοβούμενες ότι μπορεί να γεννούσαν την ίδια ημέρα, όμως και οι δύο επέστρεψαν τότε στα σπίτια τους. Έκτοτε, όπως είπε η Brown, «όλοι έβαζαν στοιχήματα μαζί με το προσωπικό του νοσοκομείου» για το πότε τελικά θα γεννούσαν.

«Πρέπει να τους πω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έκαναν όλη την εμπειρία πολύ όμορφη», πρόσθεσε. «Μας έκαναν να νιώσουμε άνετα, με συμπόνια και πραγματικό ενδιαφέρον».

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