Τεράστιος βόας σκαρφάλωσε σε κολώνα στο Περού: Έπαθε ηλεκτροπληξία κυνηγώντας περιστέρια - Βίντεο
Ένας τεράστιος βόας βρήκε τραγικό θάνατο όταν ανέβηκε σε ηλεκτρική κολόνα, προσπαθώντας να πλησιάσει περιστέρια, και ήρθε σε επαφή με καλώδιο υπό τάση
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Ένας τεράστιος βόας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να κυνηγήσει περιστέρια, όταν ανέβηκε σε ηλεκτρική κολόνα σε δασική περιοχή και υπέστη ηλεκτροπληξία. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν έκπληκτοι τη σκηνή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φίδι είχε σκαρφαλώσει στην κολόνα, προσπαθώντας να πλησιάσει τα περιστέρια που βρίσκονταν στην περιοχή. Στη συνέχεια κινήθηκε πάνω στα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου, μέχρι που ήρθε σε επαφή με τμήμα που βρισκόταν υπό τάση.
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