Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Λεωφόρος Αθηνών - Πού υπάρχουν προβλήματα

Snapshot Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με χαμηλές ταχύτητες κυκλοφορίας.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα από το Περιστέρι προς τη Νέα Ιωνία.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων και σε δρόμους προς το κέντρο της Αθήνας.

Το κέντρο της Αθήνας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση σε κεντρικές αρτηρίες και στους δρόμους γύρω από το Πεδίον του Άρεως, την Πατησίων και τα Σεπόλια.

Καθυστερήσεις έως 15-20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία και Ελευσίνα. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και του λεκανοπεδίου, με αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες να εμφανίζονται επιβαρυμένοι και την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στον Κηφισό, όπου προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών. Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα σε Κηφισίας και Μεσογείων, αλλά και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Στον Κηφισό καταγράφεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πρωινής κίνησης. Στον χάρτη η συμφόρηση εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα του άξονα, με ιδιαίτερα έντονη την επιβάρυνση στην περιοχή από το Περιστέρι προς τη Νέα Ιωνία.

Η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, με τους οδηγούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διασχίσουν τον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Στον χάρτη διακρίνονται τμήματα με έντονη κόκκινη ένδειξη, ενώ η κυκλοφορία επιβαρύνεται και στις συνδέσεις με τους γύρω δρόμους.

Σημαντική είναι η επιβάρυνση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στα τμήματα που οδηγούν προς το κέντρο και στους κόμβους με τους κάθετους δρόμους.

Αντίστοιχα, προβλήματα εμφανίζονται στη Λεωφόρο Μεσογείων, με την κίνηση να γίνεται πιο δύσκολη όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο.

Συναγερμός στην Αχαρνών για χειροβομβίδα που δεν εξερράγη - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Λόγω της επιχείρησης, η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέυδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν ποιος ή ποιοι άφησαν τη χειροβομβίδα στο σημείο και τι προηγήθηκε του περιστατικού.

Κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο, αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες, μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στον χάρτη εμφανίζονται επίσης επιβαρυμένα τμήματα στους δρόμους γύρω από το Πεδίον του Άρεως, την περιοχή της Πατησίων και των Σεπολίων, καθώς και στις προσβάσεις προς το κέντρο.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο οδικό δίκτυο προς τον Πειραιά, με τον κυκλοφοριακό φόρτο να είναι ιδιαίτερα αισθητός γύρω από τις κεντρικές αρτηρίες και τις προσβάσεις στο λιμάνι.

Παράλληλα, στον χάρτη εμφανίζονται επιβαρυμένα τμήματα της Πειραιώς και των δρόμων που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με τα νότια και δυτικά προάστια.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15-20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ αντίστοιχες καθυστερήσεις καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία υπολογίζονται σε 10-15 λεπτά.

Δείτε τον χάρτη: