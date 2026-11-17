Ford: Η Mustang Cobra επιστρέφει και βάζει ξανά τον V8 στο επίκεντρο
Περισσότερα από 20 χρόνια μετά την τελευταία SVT Cobra, η αμερικανική εταιρεία προαναγγέλλει μια Mustang με αγωνιστικές καταβολές, κρατώντας προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της για τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
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Η πρώτη γεύση έρχεται από ένα σύντομο βίντεο της Ford Racing, στο οποίο το αυτοκίνητο δεν εμφανίζεται. Πρωταγωνιστεί ο ήχος ενός V8 που ανεβάζει στροφές, με τις αλλαγές σχέσεων να ενισχύουν τις εκτιμήσεις για χειροκίνητο κιβώτιο.
Η αναφορά της Ford σε έναν κινητήρα με αγωνιστική προέλευση δίνει μια κατεύθυνση, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον κυβισμό ή την ισχύ του.
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