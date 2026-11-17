Snapshot Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι μετά από εγκλωβισμό σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, με την έρευνα να επικεντρώνεται στις συνθήκες θανάτου και στον εξοπλισμό τους.

Ο πρόεδρος του σωματείου πυροσβεστών κατήγγειλε παλαιότητα και ελλείψεις στα μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και μη αξιοποίηση των νέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων.

Η σιδερόβεργα που πέρασε μέσα από τη μάσκα αναπνευστικής συσκευής ενός από τους πυροσβέστες συνέβαλε στον εγκλωβισμό του, ενώ δεν βρέθηκαν εγκαύματα στα θύματα.

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο και η τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στην επιχείρηση.

Τρεις συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας σε περιοχή με απορρίμματα, ενώ εξετάζεται η διαχείριση αποδεικτικών στοιχείων. Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, θέτει ο Κώστας Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Αναφερόμενος στην τραγωδία που σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με θύματα τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Παπαντώνης περιέγραψε τις δραματικές συνθήκες εγκλωβισμού των συναδέλφων του, ενώ έθεσε ζήτημα παλαιότητας του εξοπλισμού και τήρησης των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

«Τα παιδιά είναι ήρωες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν σε έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο χώρο, γεμάτο σκουπίδια και δομικά υλικά.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν οι δύο πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βρέθηκαν στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, έπειτα από υποχώρηση τμήματος του δαπέδου. Οι συνάδελφοί τους κατέβαλαν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

«Η σιδερόβεργα πέρασε μέσα από τη μάσκα του – Δεν μπορούσε να κουνηθεί»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του Κώστα Παπαντώνη για τις συνθήκες εγκλωβισμού του Ηλία Βαλατσού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μία σιδερόβεργα πέρασε μέσα από τη μάσκα της αναπνευστικής του συσκευής, με αποτέλεσμα ο πυροσβέστης να εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να κινηθεί.

Όπως περιέγραψε ο πρόεδρος του σωματείου, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού χρειάστηκε να αφαιρεθούν τμήματα του προστατευτικού ρουχισμού του πυροσβέστη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 44χρονος φέρεται να είχε βγάλει το ένα του γάντι, επιχειρώντας να απομακρύνει τη σιδερόβεργα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο κ. Παπαντώνης επισήμανε ότι οι δύο πυροσβέστες δεν έφεραν εγκαύματα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου τους.

Πάντως, οι πρώτες ιατροδικαστικές πληροφορίες δεν έδειξαν θανατηφόρες κακώσεις, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτίων θανάτου.

Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη σιδερόβεργα και τη μάσκα αποδίδονται στη μαρτυρία του προέδρου και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Καταγγελίες για απαρχαιωμένο εξοπλισμό και ελλείψεις σε στολές

Ο πρόεδρος του σωματείου προχώρησε παράλληλα σε σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως υποστήριξε, οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών έχουν επανειλημμένα ζητήσει την αντικατάσταση των μέσων ατομικής προστασίας, καθώς υπάρχουν στολές που δεν έχουν ανανεωθεί από το 2020.

Μάλιστα, ανέφερε ότι το θέμα είχε τεθεί στον αρμόδιο υπουργό, Γιάννη Τουρνά, καταγγέλλοντας πως, αντί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί, ακολούθησε σε βάρος τους Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ο κ. Παπαντώνης επέμεινε στην ανάγκη να διερευνηθεί εάν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες ήταν κατάλληλος και εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

«Τα ελικόπτερα είναι καθηλωμένα από τότε που τα παρέλαβαν»

Ο Κώστας Παπαντώνης επέκτεινε την κριτική του και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως κατήγγειλε, πυροσβεστικά ελικόπτερα που παραλήφθηκαν από την κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί επιχειρησιακά.

«Είναι καθηλωμένα από τότε που τα πήραν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του σωματείου συνέδεσε το ζήτημα με τις γενικότερες ελλείψεις που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το δάπεδο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, ο εγκλωβισμός των δύο πυροσβεστών και οι παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατό τους.

Παράλληλα, κρίσιμο είναι να αποσαφηνιστεί η λειτουργία του προστατευτικού εξοπλισμού και των αναπνευστικών συσκευών, καθώς και το εάν υπήρχαν δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού και απεγκλωβισμού τους.

Η Πυροσβεστική, στην επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των δύο στελεχών της, τονίζοντας ότι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών, οι Αρχές εξετάζουν και τα αίτια της πυρκαγιάς.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μία 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ αναζητούνταν ο 44χρονος σύζυγός της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι η φωτιά συνδέεται με υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, τα οποία φέρεται να είχαν αποτεθεί σε σημείο του κτιρίου όπου βρίσκονταν συσσωρευμένα απορρίμματα.

Οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων και τα ευρήματα των ερευνητών εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Ξεχωριστά διερευνώνται οι συνθήκες της πυροσβεστικής επιχείρησης, με την Ένορκη Διοικητική Εξέταση να καλείται να αποσαφηνίσει όσα συνέβησαν από τη στιγμή που οι άνδρες εισήλθαν στο κτίριο μέχρι τον εντοπισμό τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες ότι η φιάλη πεπιεσμένου αέρα του 44χρονου είχε περισυλλεγεί και αναγομωθεί πριν εξεταστεί ως πειστήριο από τους ερευνητές

Το συγκεκριμένο ζήτημα, εφόσον επιβεβαιωθεί, δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων.

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