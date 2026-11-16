Ζεφύρι: Συγκλονίζει δόκιμος πυροσβέστης - «Χτυπούσαν τα προειδοποιητικά για το οξυγόνο που τελείωνε»

Snapshot Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι πέθαναν από εισπνοή καπνού κατά την κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Τρεις πυροσβέστες κατέβηκαν στο υπόγειο για έρευνα, δύο έχασαν τη ζωή τους και ο τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο δόκιμος πυροσβέστης περιέγραψε την προσπάθεια διάσωσης μέσα σε έντονους καπνούς και ολισθηρό έδαφος, με τις προειδοποιητικές συσκευές οξυγόνου να σφυρίζουν λόγω εξάντλησης αέρα.

Η προσπάθεια ανάσυρσης των συντρόφων τους διακόπηκε όταν εξαντλήθηκε ο αέρας τους και οι συνθήκες δυσχέραιναν την κίνηση στο υπόγειο. Snapshot powered by AI

Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Οι πυροσβέστες μπήκαν στο υπόγειο για να αναζητήσουν πιθανό εγκλωβισμένο άτομο στο κτίριο. Συνολικά τρεις πυροσβέστες κατέβηκαν στον χώρο, οι δύο έχασαν τη ζωή τους ενώ ο τρίτος κατάφερε να βγει.

Τα όσα δήλωσε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, ο δόκιμος πυροσβέστης, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να βγάλει έξω από το κτίριο τον τρίτο πυροσβέστη που παραμένει τραυματισμένος στο νοσοκομείο, συγκλονίζουν.

«Ο 44χρονος είπε ότι υπάρχει φωτιά στο υπόγειο και ότι δεν έχει φτάσει μέχρι το υπόγειο και ότι θα ξαναμπεί μέσα μαζί με τον 23χρονο για να φτάσει μέχρι το υπόγειο κρατώντας τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Μπήκαν εκείνη τη στιγμή μέσα οι δυο τους και φορούσαν τις αναπνευστικές συσκευές και εγώ τους ακολούθησα μετά από δευτερόλεπτα. Εγώ κάνω πρώτη μέρα πρακτική εκπαίδευση. Μπήκαν μέσα στο υπόγειο αυτοί οι τρεις συνάδελφοι ώσπου μετά από 5 λεπτά βγήκε έξω ο τρίτος και ζήτησε να του δοθεί επιπλέον χαμηλής πιέσεως εγκατάσταση νερού. Ετοιμάσαμε αμέσως την χαμηλή εγκατάσταση και ο τρίτος που είχε ήδη βγει έξω πήρε τον αυλό της χαμηλής και ξαναμπήκε μέσα που ήδη βρίσκονταν οι δύο συνάδελφοι. Μετά από χρονικό διάστημα λίγων λεπτών φώναζε από μέσα ο τρίτος πυροσβέστης ότι δεν έχει οπτική επαφή με τους άλλους δύο. Τον άκουγα να τους φωνάζει χωρίς να τον βλέπω λόγω καπνών. Ο οδηγός και εγώ φορέσαμε συσκευές και κρατώντας ένα φακό και σκοινί μπήκαμε μέσα. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα με καμένα σκουπίδια και γλιστρούσαν. Στη δεξιά στροφή της σκάλας βρήκαμε πεσμένο τον τρίτο πυροσβέστη ο οποίος φορούσε την συσκευή και είχε τις αισθήσεις ακούγοντας τη συσκευή να σφυρίζει προειδοποιητικά ότι τελειώνει ο αέρας της. Βρισκόταν πεσμένος στα σκαλοπάτια με τα σκουπίδια μην μπορώντας να σηκωθεί στα πόδια του. Εγώ μαζί με τον οδηγό τον ανασύραμε προς τα έξω μαζί με την βοήθεια και άλλου συναδέλφου και τον βγάλαμε στον δρόμο.

»Μόλις βγήκαμε έξω τρίτο συνάδελφος έβγαλε την προσωπίδα και μας είπε ότι έχασε την επαφή με τους άλλους δύο. Κατευθείαν ξαναμπήκαμε μέσα. Περάσαμε από το σημείο που είχαμε βρει τον τρίτο συνάδελφο και εισχωρήσαμε πιο βαθιά προς το υπόγειο όπου υπήρχε μεγάλος σωρός από σκουπίδια τα οποία γλιστρούσαν και δυσχέραναν την βάδιση μας. Παραπάτησα και έπεσα στο πάτωμα του υπογείου από περίπου 1,5 μέτρο ύψος. Κατευθείαν σηκώθηκα βλέποντας τον φακό που κρατούσε ο συνάδελφος. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος κατάλαβε ότι είχα πέσει γιατί οι καπνοί ήταν έντονοι. Μετά κρατώντας το σκοινί μπήκα εγώ μπροστά και πίσω μου ο άλλος συνάδελφος φώναζε με το φακό προς το εσωτερικό του υπογείου για να βρούμε τους άλλους δύο συναδέλφους.

»Εκείνη τη στιγμή προχωρήσαμε περίπου 2 m στο εσωτερικό του υπογείου που ήταν γεμάτο με καπνούς και με το πόδι μου ένιωσα το κράνος του ενός από τους δύο συναδέλφους σε χαμηλότερο ύψος από αυτό που βρισκόμουν. Εγώ κατάλαβα ότι βρισκόταν ο συνάδελφος πεσμένος ανάσκελα φορώντας κουμπωμένη την προσωπίδα με την αναπνευστική του συσκευή φωνάζοντας ταυτόχρονα στον οδηγό που ήταν πίσω μου ότι τον βρήκα. Τότε οδηγός ήρθε δίπλα μου κρατώντας φακό τον πιάσαμε και τον φωνάζαμε χωρίς αυτός να ανταποκρίνεται και προσπαθήσαμε χωρίς αποτέλεσμα να τον βγάλουμε έξω λόγω ολισθηρότητας. Ο αέρας και σε εμένα και στον οδηγό τελείωνε.

»Αποφασίσαμε να οπισθοχωρήσουμε αδυνατώντας να κάνουμε κάτι άλλο σε εκείνο το σημείο βγαίνοντας προς τα έξω. Όπως βγαίναμε λόγω της ολισθηρότητας έπεσε και ο συνάδελφος στο ίδιο σημείο που είχα πέσει κι εγώ. Μόλις βγήκαμε έξω έβγαλα την αναπνευστική μου συσκευή η οποία είχε τελειώσει από αέρα».

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