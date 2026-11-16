Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Αρναούτογλου και η ημερομηνία της νέας ψυχρής «εισβολής»

Snapshot Από τις 22 Νοεμβρίου αναμένονται αλλαγές στον καιρό με ισχυρούς ανέμους, τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες λόγω καθόδου ψυχρότερων αέριων μαζών από δυτικά και βορειοδυτικά.

Την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με εξασθένηση των φαινομένων και τοπικές μπόρες κυρίως στη δυτική Στερεά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ιδιαίτερα στα ορεινά και νότια, φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ, ενώ την Τετάρτη θα παραμείνουν ισχυροί με νοτιάδες κυρίαρχους.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή, αγγίζοντας έως 26 βαθμούς, με σταδιακή πτώση από το Σάββατο.

Ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ασταθής με τοπικές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους κυρίως στα βορειοδυτικά και ορεινά τμήματα έως την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Ο καιρός σταδιακά θα παρουσιάσει αλλαγές από τις 22 Νοεμβρίου, με ισχυρούς ανέμους, τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες να χαρακτηρίζουν το σκηνικό. Σύμφωνα με τον προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου, η κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από τα δυτικά και βορειοδυτικά θα επιφέρει διαφοροποιήσεις στις καιρικές συνθήκες.

Την Τρίτη το πρωί τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν, με βελτίωση του καιρού στις πληγείσες περιοχές. Τοπικές μπόρες θα συνεχίσουν να σημειώνονται στη δυτική Στερεά, όμως η μέρα θα κυλήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Τα υπόλοιπα φαινόμενα θα μετακινηθούν νοτιοανατολικά και θα μειωθούν σε ένταση.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στα ορεινά και νότια, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ στα μεγάλα υψόμετρα αναμένονται ισχυροί άνεμοι και κατά τις βραδινές ώρες. Οι θερμοκρασίες το μεσημέρι θα κυμανθούν μεταξύ 22 και 23 βαθμών Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ορεινά, με άστατο καιρό στην Ήπειρο το πρωί. Την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί στη συντριπτική πλειονότητα της χώρας, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ στα βορειοδυτικά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει σταθερός και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός.

Για το διάστημα 22-23 Νοεμβρίου προβλέπεται σημαντική αλλαγή του καιρού με κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Την Τετάρτη οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ, ενώ σε ορεινές περιοχές οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν έως και 8 μποφόρ. Οι νοτιάδες θα παραμείνουν κυρίαρχοι τις επόμενες ημέρες, με το Σάββατο να σημειώνεται στροφή των ανέμων σε δυτικούς και βορειοδυτικούς στη δυτική Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ασυνήθιστα υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός αναμένεται να παραμείνει σχετικά ασταθής τις επόμενες ημέρες, με τοπικές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να επηρεάζουν κυρίως τα βορειοδυτικά και ορεινά τμήματα. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή, πριν σημειωθεί σταδιακή ψύξη από το Σάββατο.