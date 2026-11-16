O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Snapshot Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με περιορισμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας έως τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και 21 στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Παρασκευή.

Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι έως ασθενείς με εντάσεις 4-6 μποφόρ στα πελάγη και τοπικά στα νοτιοανατολικά.

Το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας, με μέγιστες τιμές κάτω από 20 βαθμούς στην Αθήνα και γύρω στους 14 στη Θεσσαλονίκη.

Η κύρια αλλαγή του καιρού αυτή την εβδομάδα αφορά τη θερμοκρασία, ενώ οι βροχοπτώσεις θα παραμείνουν περιορισμένες. Snapshot powered by AI

Λίγες βροχές τη Δευτέρα – Ήπιος καιρός στις περισσότερες περιοχές

Με γενικά βελτιωμένες καιρικές συνθήκες ξεκινά η νέα εβδομάδα στη χώρα μας. Τη Δευτέρα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ μόνο κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη ένταση, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι στα πελάγη, με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 14 και 17 βαθμών Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 20 με 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 22 βαθμούς.

Έως την Παρασκευή διατηρείται ο ιδιαίτερα ήπιος καιρός

Το βασικό χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα είναι η σταδιακή και αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα και προς το τέλος της.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη διατήρηση σχετικά θερμών αερίων μαζών πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αθήνα οι μέγιστες τιμές αναμένεται να προσεγγίσουν τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία την Πέμπτη θα μπορούσε να φτάσει περίπου τους 21 βαθμούς.

Οι συνθήκες αυτές θα διατηρηθούν περίπου μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τις βροχές να παραμένουν γενικά περιορισμένες.

Τρίτη: Ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες

Την Τρίτη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στις κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 21 και 23 βαθμών.

Τοπικά στα νοτιοανατολικά η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι βροχές θα είναι πολύ περιορισμένες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι, με πρόσκαιρες ενισχύσεις στα πελάγη.

Αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο

Η εικόνα αναμένεται να διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 21–22 Νοεμβρίου, όταν προβλέπεται υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Στην Αθήνα οι μέγιστες τιμές θα πέσουν κάτω από τους 20 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η πτώση θα γίνει περισσότερο αισθητή, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κοντά στους 14 βαθμούς.

Η μεταβολή αυτή θα σηματοδοτήσει το τέλος της πρόσκαιρης θερμής περιόδου που θα χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας.

Το συμπέρασμα

Μια εβδομάδα με περιορισμένες βροχές, γενικά ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο αρχές φθινοπώρου παρά δεύτερο μισό Νοεμβρίου βρίσκεται μπροστά μας.

Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία έως την Πέμπτη και την Παρασκευή, πριν υποχωρήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η σημαντικότερη μεταβολή του καιρού δεν θα αφορά τόσο τις βροχοπτώσεις όσο τη θερμοκρασία.

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