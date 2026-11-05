Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει

Snapshot Η θερμοσία στην Αττική θα παραμείνει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, με μέγιστες τιμές μεταξύ 14 και 17 βαθμών Κελσίου έως τη Δευτέρα.

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ θα προκαλέσουν αίσθηση ψύχους, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, όπου η αίσθηση θερμοκρασίας θα φτάσει έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα πέσουν στους 5-10 βαθμούς ανάλογα με την περιοχή της Αττικής.

Από την Τρίτη αναμένεται απότομη άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές που θα φτάσουν τους 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Το ψυχρό κύμα και οι βροχές έχουν ολοκληρωθεί, και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι βόρειοι άνεμοι και το τσουχτερό κρύο. Snapshot powered by AI

Έντονο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό, προβλέπει για την Αθήνα ο Γιάννης Καλλιάνος, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσει να εκτυλίσσεται τις επόμενες ημέρες.

Όπως τόνισε, το κρύο θα παραμείνει σταθερά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, τέσσερις με πέντε βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά, μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Την Παρασκευή η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή ο υδράργυρος θα περιοριστεί στους 16, ενώ τη Δευτέρα θα υποχωρήσει περαιτέρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Εξέλιξη που αναγκάζει τα νοικοκυριά να αναζητήσουν τρόπους θέρμανσης για να αντιμετωπίσουν την υγρασία και την ψύχρα των επόμενων ημερών.

Παγωμένοι άνεμοι και αίσθηση ψύχους

Πάντως, οι απόλυτες τιμές των θερμομέτρων δεν αποκαλύπτουν ολόκληρη την αλήθεια για τις πραγματικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, το κύριο αίτιο της παγωμένης αίσθησης είναι το ισχυρό μπάσιμο του βορειά σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Αιγαίο οι εντάσεις των ανέμων θα σκαρφαλώσουν στα 6 με 7 μποφόρ χωρίς ωστόσο να αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Μέσα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν με 5 έως 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως τις βραδινές ώρες σε περιοχές των βορείων προαστίων η πραγματική αίσθηση στο ανθρώπινο σώμα θα κατρακυλήσει ακόμα και στους 7 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα και νωρίς το ξημέρωμα στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο θα δείχνει 9 με 10 βαθμούς. Στα βόρεια τμήματα του νομού οι ελάχιστες θα κυμανθούν στους 5, 6 ή 7 βαθμούς.

Η μεγάλη ανατροπή από την Τρίτη

Οι πολίτες θα χρειαστεί να υπομείνουν την ψύχρα για λίγα ακόμα εικοσιτετράωρα. Όπως πάντως ανέλυσε ο Γιάννης Καλλιάνος, ο καιρός επιφυλάσσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του ψυχρού κύματος. Την Τρίτη και την Τετάρτη οι συνθήκες θα αναστραφούν απότομα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει ραγδαία άνοδο και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ξανά σε θερμά επίπεδα, προσεγγίζοντας τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

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