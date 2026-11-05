Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πού θα βρέξει σήμερα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους αισθητά, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα

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Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πού θα βρέξει σήμερα
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  • Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά ήπια, με μέγιστες τιμές από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή.
  • Παρασκευή και Σάββατο προβλέπονται γενικά αίθριες συνθήκες χωρίς αξιόλογες βροχές.
  • Από το βράδυ της Κυριακής αναμένονται νέες βροχοπτώσεις στα δυτικά της χώρας, που θα συνεχιστούν τη Δευτέρα σε περιοχές όπως Κέρκυρα, Πρέβεζα και Αγρίνιο.
  • Την εβδομάδα μετά, από 12 έως 15 Νοεμβρίου, θα υπάρξουν τοπικές περίοδοι αστάθειας με βροχές κυρίως στα Ιωάννινα, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη.
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Με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας θα κυλήσει η Πέμπτη, καθώς τοπικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια και κεντρική χώρα, αλλά και σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους αισθητά, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα.

Ειδικότερα, βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές της Δράμας, της Καβάλας και του Κιλκίς. Παράλληλα, τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν τον Βόλο, την Εύβοια, τη Λαμία και τη Λιβαδειά.

Άστατος καιρός προβλέπεται επίσης για την Κρήτη, καθώς και για τα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη σε όλη την Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές θα παρουσιάσουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Κεντρική Ελλάδα: έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Βόρεια Ελλάδα: από 9 έως 17 βαθμούς.

Νότια Ελλάδα: έως 19 βαθμούς.

Δυτική Ελλάδα: από 19 έως 20 βαθμούς.

Ανατολικά νησιωτικά τμήματα: από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, η Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται να κυλήσουν χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η αλλαγή του καιρού φαίνεται να έρχεται από το βράδυ της Κυριακής, όταν νέα κύματα βροχοπτώσεων θα κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά της Ελλάδας.

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν σε περιοχές της δυτικής χώρας, με την Κέρκυρα, την Πρέβεζα και το Αγρίνιο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται παρακολούθηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς η πρόγνωση περιλαμβάνει νέες περιόδους αστάθειας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου:

12 και 13 Νοεμβρίου: Χρειάζεται προσοχή στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων.

14 και 15 Νοεμβρίου: Στο επίκεντρο των πιθανών φαινομένων αναμένεται να βρεθούν περιοχές της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης.

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