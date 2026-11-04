Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες

Snapshot Την Πέμπτη θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά-Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στα ανατολικά.

Το Σάββατο οι βροχές θα περιοριστούν σημαντικά και δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε ανέμους και θερμοκρασία.

Την Κυριακή προβλέπεται εξασθένηση των βόρειων ανέμων κατά 1 με 2 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα μας τις επόμενες μέρες αναλύει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ο κ. Ζιακόπουλος αναφέρει:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την επικράτηση Β-ΒΑ ανέμων εντάσεως ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο). Κατά τα άλλα, τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση που θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του ΒΑ Αιγαίου.

Την Παρασκευή (6/11), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές στην Α. Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Το Σάββατο (7/11), οι πιθανότητες βροχών περιορίζονται σημαντικά, ενώ ως προς τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές.

Τέλος, την Κυριακή (8/11), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η εξασθένηση των βόρειων ανέμων κατά 1 με 2 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης