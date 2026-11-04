Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες
Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια
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- Την Πέμπτη θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
- Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά-Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στα ανατολικά.
- Το Σάββατο οι βροχές θα περιοριστούν σημαντικά και δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε ανέμους και θερμοκρασία.
- Την Κυριακή προβλέπεται εξασθένηση των βόρειων ανέμων κατά 1 με 2 μποφόρ.
Τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα μας τις επόμενες μέρες αναλύει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.
Αναλυτικά ο κ. Ζιακόπουλος αναφέρει:
Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την επικράτηση Β-ΒΑ ανέμων εντάσεως ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο). Κατά τα άλλα, τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση που θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του ΒΑ Αιγαίου.
Την Παρασκευή (6/11), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές στην Α. Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.
Το Σάββατο (7/11), οι πιθανότητες βροχών περιορίζονται σημαντικά, ενώ ως προς τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές.
Τέλος, την Κυριακή (8/11), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η εξασθένηση των βόρειων ανέμων κατά 1 με 2 μποφόρ.