Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς Σάββατο και Κυριακή
Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία
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- Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί σε λίγες μέρες με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
- Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες 14-15 βαθμών Κελσίου και βόρειοι/βορειοανατολικοί άνεμοι.
- Η ηλιοφάνεια θα είναι αυξημένη με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου.
- Ο καιρός θα είναι σχετικά ψυχρός, γεγονός που θεωρείται ευνοϊκό για τους δρομείς.
- Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πρόγνωση καιρού για το Σάββατο και την Κυριακή που δείχνει σταθερές συνθήκες.
Λίγες μέρες έχουν απομείνει για την διεξαγωγή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και το ενδιαφέρον όσων δρομέων συμμετάσχουν στον αγώνα των 42χλμ, αλλά και στους επιμέρους αγώνες των 10χλμ και 5χλμ είναι στον καιρό.
Ειδικά για τους μαραθωνοδρόμους ο καιρός κατά τα φαινόμενα θα είναι σύμμαχος την Κυριακή 8 Νοεμβρίου με σχετική ψύχρα (μέγιστες θεμορκασίες έως 14-15 βαθμούς και βόρειοι/βορειοανατολικοί ανέμοι αρχικά μέχρι τουλάχιστον τη μέση της διαδρομής και αυξημένη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός για Σάββατο και Κυριακή θα εξελιξχθεί ως εξής:
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