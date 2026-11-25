Snapshot Snapshot powered by AI

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου μπορεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη New York Post, προειδοποιώντας τους Δημοκρατικούς να μην επιχειρήσουν να σταματήσουν τον πόλεμο όταν αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σε συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι εξασφαλισμένη έως τον Ιανουάριο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι δυνατότητές του να συνεχίσει τα πλήγματα ενδέχεται να περιοριστούν μετά την αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών.

«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα», δήλωσε, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς και στις προσπάθειές τους να περιορίσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, αναφέροντας το ναυτικό, την αεροπορία και την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

«Έχουμε κερδίσει. Μπορούμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε», υποστήριξε.

Ερωτηθείς εάν ο χρόνος που διαθέτει για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εξαντλείται, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως οι Δημοκρατικοί θα επιχειρούσαν να μετατρέψουν, όπως είπε, μια νίκη σε ήττα.

«Πρακτικά, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση», πρόσθεσε.

Η σύγκρουση με τους Δημοκρατικούς για τον πόλεμο

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στελέχη του κόμματος εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία έγκρισης των ομοσπονδιακών δαπανών για να περιορίσουν τη χρηματοδότηση νέων επιθετικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ακόμη και Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν μια συμφωνία που θα περιόριζε τη χρηματοδότηση του πολέμου, διατηρώντας παράλληλα κονδύλια για άλλες στρατιωτικές ανάγκες.

Τι είπε για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον στόχο του Ισραήλ για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο είναι «πιθανότατα εφικτό».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί δικό του στόχο.

«Απλώς δεν θέλω να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν ήμουν ποτέ ούτε υπέρ ούτε κατά της αλλαγής καθεστώτος. Δεν ήταν ποτέ κριτήριο για μένα», ανέφερε.