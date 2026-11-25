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Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (24/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς οι νέες πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας περιόρισαν τη δυναμική της εντυπωσιακής ανόδου της προηγούμενης ημέρας. Ο Nasdaq υποχώρησε σχεδόν 1,5%, την ώρα που ο Dow Jones κατάφερε να επιστρέψει πάνω από το όριο των 50.000 μονάδων.

Οι δείκτες

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 423,39 μονάδες ή 0,85%, κλείνοντας στις 50.018,70 μονάδες.

Αντίθετα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,50%, στις 7.201,09 μονάδες.

Τέλος, ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 1,48%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 23.733,54 μονάδες.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε και πάλι η Nvidia, η μετοχή της οποίας έχασε σχεδόν 6%, μετά το άλμα άνω του 30% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα, με αφορμή την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Πιέσεις δέχθηκε και η Anthropic, με τη μετοχή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης να υποχωρεί κάτω από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων, μόλις λίγες ημέρες μετά τη χρηματιστηριακή της εισαγωγή.

Η νέα πτώση των τεχνολογικών μετοχών δείχνει ότι οι ανησυχίες των επενδυτών για τις υψηλές αποτιμήσεις και το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν, παρά την πρόσκαιρη ανάκαμψη της Δευτέρας.

Την ίδια ώρα, η αγορά παρακολουθεί και τις πληροφορίες για ενδεχόμενους νέους αμερικανικούς δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, που ενδέχεται να επιβαρύνουν τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με βασικούς εταίρους τους.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία αναμένονται την Τετάρτη και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την επόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) σχετικά με τα επιτόκια.