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Νέα στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, έρχονται στο φως μέσα από τις συνομιλίες των εργαζομένων.

Πρόκειται για μηνύματα που ανταλλάσσονταν στην ομαδική συνομιλία του προσωπικού πριν από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά και αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του και έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Livenews.

Σε αυτά καταγράφονται οι συζητήσεις για τις συνεχείς συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, οι αντιδράσεις για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο, οι αναφορές στην κόρη των γιατρών, αλλά και οι συνεννοήσεις για το ραντεβού του ίδιου του Μαζωνάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα της 7ης και της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν οι εργαζόμενες ενημερώνονται για την επικείμενη επίσκεψη του τραγουδιστή, καθώς και οι συνομιλίες που ακολούθησαν μετά τον θάνατό του, όταν στο ιατρείο άρχισαν να φτάνουν δημοσιογράφοι και οι εξελίξεις πήραν νέα τροπή.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, στις 5 Σεπτεμβρίου η ομαδική συνομιλία μετονομάστηκε, ενώ το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε λάβει την ονομασία «Αρχάγγελος Πανορμίτης Σύμης».

Το απόγευμα, όταν η είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη άρχισε να μεταδίδεται, οι εργαζόμενες αντάλλασσαν μηνύματα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, την παρουσία δημοσιογράφων και την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ιατρείο.

56χρονη νοσηλεύτρια: Κανένα νέο; Χαμός στα social media.

28χρονη γραμματέας: Πάει να δώσει κατάθεση η γατούλα. Έφυγα, είχε 10 δημοσιογράφους εδώ.

56χρονη νοσηλεύτρια: Λέτε να είναι μέσα στην τρελή χαρά αύριο;

28χρονη γραμματέας: Αποκλείεται.

56χρονη νοσηλεύτρια: Μην είσαι σίγουρη. Τα inus έχουν έγκριση;

28χρονη γραμματέας: Δεν θα πάμε αύριο, δεν μπορώ να το χωνέψω. Είμαι πολύ στεναχωρημένη και νευριασμένη ταυτόχρονα.

56χρονη νοσηλεύτρια: Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα δούμε τι θα κάνουμε.

28χρονη γραμματέας: Ναι, μόνο αυτό.

28χρονη γραμματέας: Δεν έχει δισταγμό απλά.

56χρονη νοσηλεύτρια: Το μόνο σίγουρο. Εμείς όμως, δεν γίνεται να είμαστε εκεί. (διαγραφή μηνύματος)

40χρονη γραμματέας: Είπε ο γιατρός να μην πάμε;

28χρονη γραμματέας: Ναι. Δεν πάει κανείς αύριο.

40χρονη γραμματέας: Εμένα γιατί δεν με ενημέρωσε; Ξεκίνησαν να καλούν οι δημοσιογράφοι.

28χρονη γραμματέας: Πάει ο γιατρός στο ΑΤ Κυψέλης γιατί δόθηκε το όνομά του στο ΕΚΑΒ. Της «Πόπης» γίνεται και αύριο θα βγει η νεκροψία. Βγήκε παράνομη η κλινική.

Η ανησυχία δεν περιορίστηκε στη συγκεκριμένη ημέρα. Από τα επόμενα μηνύματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενες συζητούσαν ήδη για τις εξελίξεις και για το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωπες με δύσκολες καταστάσεις.

56χρονη νοσηλεύτρια: Κορίτσια, καλημέρα, μήπως πηγαίναμε όλες μαζί για καφέ; Ξυπνήστε.

28χρονη γραμματέας: Δεν κοιμήθηκα καλά.

56χρονη νοσηλεύτρια: Κανείς μας.

Οι συνεχείς πλασμαφαιρέσεις και τα σχόλια για τα ραντεβού

Πέρα από τις αντιδράσεις μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, οι συνομιλίες αποτυπώνουν και την καθημερινότητα στο ιατρείο κατά το προηγούμενο διάστημα. Οι εργαζόμενες αντάλλασσαν πληροφορίες για τα προγραμματισμένα ραντεβού, τις ώρες των συνεδριών και τον φόρτο εργασίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα μηνύματα περιλαμβάνουν παράπονα για τον αριθμό των περιστατικών και τις απαιτήσεις που υπήρχαν από το προσωπικό.

61χρονη νοσηλεύτρια: Εσύ θα πας 26, 27;

53χρονη νοσηλεύτρια: Ναι, θα μπορέσω. Αύριο και μεθαύριο.

61χρονη νοσηλεύτρια: Οκ, εγώ τις υπόλοιπες, απλά ενημέρωσέ την.

53χρονη νοσηλεύτρια: Θα της το πω από κοντά.

61χρονη νοσηλεύτρια: Και για την ώρα που θα γίνουν.

53χρονη νοσηλεύτρια: Πω πω, τι θα τραβήξουμε πάλι.

«Η κόρη της κοιμάται γιατί της έκανε μέθη»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μηνύματα της 26ης Αυγούστου, όταν, σύμφωνα με τις συνομιλίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που επρόκειτο να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση ήταν και η κόρη της κατηγορούμενης γιατρού.

Η 53χρονη νοσηλεύτρια ενημερώνει τις συναδέλφους της για την εξέλιξη των συνεδριών, ενώ σε ένα από τα μηνύματα αναφέρει ότι στη Δήμητρα είχε χορηγηθεί μέθη και ότι κοιμόταν.

53χρονη νοσηλεύτρια: Έχω 3 inus και η Δήμητρα της Γ...

53χρονη νοσηλεύτρια: Τι λες τώρα; Θα κάνει inus;

53χρονη νοσηλεύτρια: Ξεκίνησε τώρα.

56χρονη νοσηλεύτρια: Η Δήμητρα; Η γυναίκα είναι για δέσιμο!!!!!

53χρονη νοσηλεύτρια: Η δεύτερη τελειώνει σε 30 λεπτά.

56χρονη νοσηλεύτρια: Α καλά.

53χρονη νοσηλεύτρια: Μέθη στην Δήμητρα. Κοιμάται.

56χρονη νοσηλεύτρια: Είναι τρελή.

61χρονη νοσηλεύτρια: Γιατί όλα αυτά, για ποιο λόγο ταλαιπωρείται; Εντάξει δεν υπάρχει, τι περίμενε με μια κοπέλα, να έρθω αύριο;

53χρονη νοσηλεύτρια: Όχι. Την Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα τελειώνω.

61χρονη νοσηλεύτρια: Θα μας πει την ώρα; Οκ στείλε μου για την Παρασκευή.

Οι αναφορές στις συνεδρίες συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Σε άλλη συνομιλία, η 61χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη ημέρα, με πέντε συνεδρίες και επιπλέον προγραμματισμό για την Κυριακή.

61χρονη νοσηλεύτρια: Κορίτσια είμαι ακόμη εδώ από το πρωί, 5 inus. Η ίδια οικογένεια θα κάνει και Κυριακή, 3 inus Κυριακή.

40χρονη γραμματέας: Ααα καλά. Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι.

61χρονη νοσηλεύτρια: Άσε, δεν σου λέω τίποτα.

40χρονη γραμματέας: Πωπωω, μιλάμε για τρέλα σοβαρή!

61χρονη νοσηλεύτρια: Το κοριτσάκι είναι 15 χρόνων.

40χρονη γραμματέας: Η Δήμητρα φταίει που έκατσε.

61χρονη νοσηλεύτρια: Η Δήμητρα δεν έκανε σήμερα.

56χρονη νοσηλεύτρια: Δεν παλεύεται.

61χρονη νοσηλεύτρια: Όλοι ήταν ξενυχτισμένοι. Αύριο 2. Ίσως και 3.

56χρονη νοσηλεύτρια: Η γυναίκα είναι άρρωστη.

40χρονη γραμματέας: Είχα πει στην Έλενα να πάει σήμερα να φτιάξει τα προγράμματα και της είπε να μην πάει. Με πήρε ο γιατρός τηλέφωνο αλλά δεν του απάντησα. Δεν ξέρω τι ήθελε. Ας έστελνε μήνυμα.

56χρονη νοσηλεύτρια: Είναι τρελή!

40χρονη γραμματέας: Εεε έχει πάει σε άλλο level! Δεν νομίζω ότι θα την βγάλουμε τη χρονιά κορίτσια. Αυτό μυρίζομαι. Γιατί έχουμε και τα δικά μας.

«Ο άλλος με πήρε σήμερα, τον άκουσα μέσα στα νεύρα»

Τα μηνύματα αποτυπώνουν και τις εντάσεις που, σύμφωνα με τις εργαζόμενες, επικρατούσαν στον χώρο εργασίας. Οι αναφορές δεν αφορούν μόνο τον μεγάλο αριθμό των συνεδριών, αλλά και τις δυσκολίες στη συνεργασία με τους γιατρούς, τις καθυστερήσεις και τις απαιτήσεις που καλούνταν να διαχειριστούν.

Σε χαρακτηριστική συνομιλία, γίνεται λόγος για περιστατικό που δυσκόλεψε τη διαδικασία, ενώ καταγράφεται και η αναφορά σε οδηγό που κλήθηκε μέσα στη νύχτα για να παραλάβει πρόσωπο από το ιατρείο.

40χρονη γραμματέας: Εεε ρεεε ΓΛΕΝΤΙΑ!!!!!!! Αυτά θα έχουμε φέτος Inus After!

61χρονη νοσηλεύτρια: Το κοριτσάκι δύσκολο.

40χρονη γραμματέας: Η Δήμητρα;

61χρονη νοσηλεύτρια: Με τις φλέβες. Δεν έκανε μάλλον αύριο.

40χρονη γραμματέας: Ααα άλλο κοριτσάκι. Μάλιστα. Ε, πρέπει να βγάλουν τα σπασμένα του καλοκαιριού τώρα δεν καταλαβαίνεις;;

56χρονη νοσηλεύτρια: Κατερίνα στείλε μου ώρα για αύριο. Πω πω είμαι σε κατάθλιψη σίγουρα κορίτσια! Προσπάθησα πολύ αλλά δεν είμαι καλά τώρα που γύρισα στα ίδια. Έχασα τις ισορροπίες μου! Ίσως μου κάνει καλό και εμένα. Θα δείξει. Δεν με βλέπω όμως να αντέχω πολύ.

61χρονη νοσηλεύτρια: Καλημέρα Μαιρούλα μου, εγώ θα πάω σήμερα 3:30 θα σου στείλω.

40χρονη γραμματέας: Δεν παλεύονται αλήθεια. Ο άλλος με πήρε σήμερα, τον άκουσα μέσα στα νεύρα και την ξινίλα είναι.

61χρονη νοσηλεύτρια: Εχθές έφυγε 3.

40χρονη γραμματέας: Τον οδηγό τον πήραν 3:30 τη νύχτα να πάει να την πάρει από το ιατρείο.

56χρονη νοσηλεύτρια: Είναι ηλίθιοι!

40χρονη γραμματέας: Χειρότεροι από ποτέ!

56χρονη νοσηλεύτρια: Ναι και θα χειροτερέψει κι άλλο!

40χρονη γραμματέας: Έτσι όπως φάνηκε ήδη πως θα πάει η σεζόν και αν έχει και κακή συμπεριφορά πάλι αυτή θα γίνουμε... Δεν υπάρχει περίπτωση.

Τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι εργαζόμενες προχώρησαν σε νέα μετονομασία της ομαδικής συνομιλίας.

Σε ένα από τα μηνύματα, μάλιστα, γίνεται αναφορά σε σχόλιο για τη μέτρηση που είχε πραγματοποιήσει μία από τις εμπλεκόμενες.

28χρονη γραμματέας: Έκανε μέτρηση χθες η γατούλα γιατί λέει ότι έχει λίπος στο κεφάλι!!

56χρονη νοσηλεύτρια: Brain toxicity.

Τι έγραφαν για τον γιατρό και τη λειτουργία του ιατρείου

Στις συνομιλίες της 28ης Αυγούστου, οι εργαζόμενες σχολιάζουν ανοιχτά τη συμπεριφορά των εργοδοτών τους, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν στον χώρο εργασίας.

Ορισμένα μηνύματα περιλαμβάνουν ευθείες αναφορές στον γιατρό, με τις εργαζόμενες να συζητούν για τη στάση του απέναντι στη σύζυγό του και για τα κίνητρα που, κατά την εκτίμησή τους, καθόριζαν τη συμπεριφορά του.

Οι διάλογοι της 28ης Αυγούστου:

56χρονη νοσηλεύτρια: Και εγώ το ίδιο νομίζω. Αυτή θέλει Φιλιππινέζες.

40χρονη γραμματέας: Η Παναγία να μας βοηθήσει ό,τι είναι να γίνει για το καλό μας και σύντομα.

61χρονη νοσηλεύτρια: Αμήν.

40χρονη γραμματέας: «Yes madam» να της λένε και τίποτε άλλο.

56χρονη νοσηλεύτρια: Εμάς μας έχει για να μας βρίζει. Απορώ με τον γιατρό. Ειλικρινά. Η γυναίκα κάνει τεράστιες μ...

40χρονη γραμματέας: Έλα καλέ. Σιγά κι αυτός. Έχει κι αυτός τη μ... του, απλά πάει με τα νερά μας για να μην είναι δύο τα μέτωπα. Μια χαρά την στηρίζει και συμφωνεί μαζί της για δικούς του λόγους.

56χρονη νοσηλεύτρια: Μάλλον έτσι είναι.

40χρονη γραμματέας: Που είναι ισχυρότεροι από το βρισίδι και την υποτίμηση που τρώει.

61χρονη νοσηλεύτρια: Συμφωνώ.

56χρονη νοσηλεύτρια: (τα λεφτά).

Σε δεύτερη συνομιλία, η 53χρονη νοσηλεύτρια αναφέρεται επίσης στη στάση του γιατρού και στη στήριξη που, όπως υποστηρίζει, παρείχε στη σύζυγό του.

56χρονη νοσηλεύτρια: Τι να πω! Πρέπει να ήμασταν σκουλήκια στην προηγούμενη ζωή!!!!!!! Όσο αντέξουμε! Και αν δεν αντέξουμε φιλάκια.

53χρονη νοσηλεύτρια: Κορίτσια καλησπέρα. Ο γιατρός πολύ την υποστήριξε και διαφήμιση!!!!! Όλα για τα λεφτά.

40χρονη γραμματέας: Ααα για τόσο γλείψιμο!!!

«Η Δήμητρα φωνάζει και κλαίει» – Τι συνέβη κατά τη συνεδρία της κόρης των γιατρών

Νέα μηνύματα της 30ής Αυγούστου αναφέρονται εκ νέου στην κόρη των γιατρών και στις δυσκολίες που, σύμφωνα με τις εργαζόμενες, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Από τον διάλογο προκύπτει ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης προβλήματος με τη φλέβα της προκάλεσε ένταση, ενώ η 61χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει την αντίδραση της νεαρής κοπέλας και αναφέρει ότι χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον χώρο.

61χρονη νοσηλεύτρια: Άστα, χαμός με τη φλέβα.

56χρονη νοσηλεύτρια: Της Δήμητρας;

61χρονη νοσηλεύτρια: Ναι.

56χρονη νοσηλεύτρια: Αφού είναι ηλίθιοι.

53χρονη νοσηλεύτρια: Και η Δήμητρα καλή είναι! Τώρα την έπιασε να κάνει inus.

56χρονη νοσηλεύτρια: Ναι, το έχει ανάγκη!

53χρονη νοσηλεύτρια: Αύριο έχουμε προγραμματίσει 5 inus;

56χρονη νοσηλεύτρια: Έχει δύο στις 12 και ο Θεός βοηθός!

40χρονη γραμματέας: Δεν παλεύεται η γυναίκα. Από διάθεση πώς είναι;

56χρονη νοσηλεύτρια: Ευτυχισμένοι και οι δύο.

61χρονη νοσηλεύτρια: Μαίρη, εγώ για σένα ήρθα σήμερα, δεν μπορείς να φανταστείς πώς κάνει, ακόμα χτυπάει, με έβγαλε έξω. Θα φύγω.

53χρονη νοσηλεύτρια: Καλά θα κάνεις. Άσε τη φαμίλια να απολαύσει ο ένας τον άλλον.

61χρονη νοσηλεύτρια: Αυτός έφυγε.

40χρονη γραμματέας: Ε αύριο, πουρνό πουρνό θα είναι εκεί πάλι.

61χρονη νοσηλεύτρια: Ακόμα προσπαθεί. Η Δήμητρα φωνάζει και κλαίει. Την τσάκισε!

53χρονη νοσηλεύτρια: Έτσι ήταν και την πρώτη φορά.

56χρονη νοσηλεύτρια: Αφού το ήξερε η Δήμητρα γιατί έκατσε;

«Θα έρθει και ο Μαζωνάκης για inus» – Οι συνομιλίες πριν από το ραντεβού του

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα μηνύματα της 7ης και 8ης Σεπτεμβρίου, καθώς σε αυτά γίνεται για πρώτη φορά σαφής αναφορά στον προγραμματισμό του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, η 28χρονη γραμματέας ενημερώνει τις συναδέλφους της ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής επρόκειτο να επισκεφθεί τον χώρο την επόμενη ημέρα για inus, προσδιορίζοντας μάλιστα την ώρα.

Ο διάλογος της 7ης Σεπτεμβρίου:

28χρονη γραμματέας: Μαντέψτε ποιος θα έρθει αύριο για inus.

61χρονη νοσηλεύτρια: Ποιος;

28χρονη γραμματέας: Μαζωνάκης.

61χρονη νοσηλεύτρια: Τι λες τώρα;;

28χρονη γραμματέας: Χαχα ναι, στις 17:00.

61χρονη νοσηλεύτρια: Θα έρθω εγώ.

28χρονη γραμματέας: Θέλει η Μαίρη γιατί τον λατρεύει.

61χρονη νοσηλεύτρια: Καλά, την επόμενη εγώ. Σίγουρα θα μείνει τόσο αργά; Γιατί έχει και τον παρουσιαστή το πρωί.

28χρονη γραμματέας: Θα φύγει και θα ξαναέρθει.

61χρονη νοσηλεύτρια: Το άλλο πότε είναι;

28χρονη γραμματέας: Θα δούμε, λογικά Πέμπτη.

40χρονη γραμματέας: Συγγνώμη, πάλι inus αύριο; Και τα ραντεβού;

28χρονη γραμματέας: Ταυτόχρονα.

Την επόμενη ημέρα, η αναφορά στον τραγουδιστή επανέρχεται στην ομαδική συνομιλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το μήνυμα της γραμματέως, το προγραμματισμένο ραντεβού δεν πραγματοποιήθηκε εκείνη την ημέρα και μετατέθηκε για την επόμενη.

Ο διάλογος της 8ης Σεπτεμβρίου:

28χρονη γραμματέας: Θα έρθει και ο Μαζώ για inus.

61χρονη νοσηλεύτρια: Δεν ήρθε ακόμα;

28χρονη γραμματέας: Όχι, δεν έκανε inus, αύριο θα κάνει.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Στο υλικό που παρουσιάστηκε περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες ποσοτικές συγκεντρώσεις φαρμακευτικών ουσιών από τις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι ακόλουθες ουσίες και συγκεντρώσεις:

Προποφόλη: 0,53 mg/ml

Μιδαζολάμη: 0,008 mg/ml

Ολανζαπίνη: 0,04 mg/ml

Αριπιπραζόλη: 0,06 μg/ml

Λιδοκαΐνη: 0,2 mg/ml

Φλουμαζενίλη: 0,02 mg/ml

Φουροσεμίδη: 0,14 mg/ml

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