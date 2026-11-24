Snapshot Μια γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών βρέθηκε νεκρή στην καμπίνα πλοίου με προορισμό το Ηράκλειο.

Τη γυναίκα εντόπισε μέλος του πληρώματος νωρίς το πρωί και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Η γυναίκα κατάγεται από χωριό του Ηρακλείου και είχε προβλήματα υγείας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν παθολογικά αίτια θανάτου, αλλά τα ακριβή θα καθοριστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση και θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή για τη διερεύνηση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 24/11 σε πλοίο με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης, όταν εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών, στην καμπίνα της.

Όπως αναφέρει το neakriti, την γυναίκα εντόπισε μέλος του πληρώματος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν μπήκε στην καμπίνα της.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα καταγόταν από χωριό του Ηρακλείου, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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