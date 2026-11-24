Snapshot Ο 14χρονος από τα Γιάννενα σχεδίαζε μακελειό ως αντίδραση σε συστηματική ψυχική και σωματική κακοποίηση από παρέα ανηλίκων.

Η συμπεριφορά του παιδιού είχε αλλάξει δραματικά, με έντονη εσωστρέφεια και νευρικότητα, χωρίς να χαμογελάει για 1,5 χρόνο.

Ο ανήλικος αναζητούσε όπλα μέσω Telegram και συμβουλές από το ChatGPT, ενώ ήθελε να καταγράψει την πράξη του σε βίντεο και να παραδοθεί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν χρήστης του Telegram ενημέρωσε ξένες Αρχές, οι οποίες ενεργοποίησαν την Αντιτρομοκρατική και απέτρεψαν το μακελειό.

Στο σπίτι του βρέθηκε στρατιωτικό μαχαίρι, ενώ είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να αγοράσει όπλο, και η αστυνομία εκτιμά ότι δεν θα προχωρούσε σε πράξη βίας. Snapshot powered by AI

Η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί τι σχεδίαζε ο ανήλικος όταν κλεινόταν με τις ώρες στο δωμάτιό του και όταν ξενυχτούσε για αμέτρητα βράδια μπροστά στην οθόνη του κινητού και του υπολογιστή του. Η συμπεριφορά του είχε αλλάξει. Γινόταν κάθε μέρα όλο και πιο νευρικός, όλο και πιο εσωστρεφής. Δεν ήθελε να μιλά σε κανέναν, δεν χαμογελούσε εδώ και 1,5 χρόνο, λέει η μητέρα του:

«Νόμιζα ότι ήταν λόγω της εφηβείας, λέω το παιδί μου περνάει αυτό που περνάνε όλα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Πίστευα ότι θα περάσει, αλλά όσο κυλούσαν οι μέρες η κατάσταση χειροτέρευε. Ήταν σαν να μην είχε διάθεση να ζήσει και δεν ζούσε σαν ένα παιδί 14 ετών. Πού να φανταστώ τι γινόταν...».

Η μητέρα του 14χρονου περιγράφει τι βίωνε ο γιος της όταν επισκεπτόταν τον τόπο όπου ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο πατέρας του σε άλλη πόλη της Ηπείρου: «Ο γιος μου δεχόταν προσβολές, σπρωξίματα, φτυσίματα, του πετούσαν πράγματα. Έχω ένα πολύ καλό και συναισθηματικό παιδί. Δεν θα έκανε κακό σε κανέναν. Αυτό μου είπε και εκείνος όταν τον ρώτησα. Δεν είχε σκοπό να σκοτώσει. Δεν πειράζει άνθρωπο...».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος εκτός από όπλα στο Telegram αναζητούσε απαντήσεις και στο ChatGPT για το πώς να αντιδράσει, ενώ εκτιμάται ότι παρακολουθούσε και περιεχόμενο με επιθέσεις σε σχολεία του εξωτερικού.

Όπως αποκαλύπτεται, ήθελε να καταγράψει την πράξη του σε βίντεο και στη συνέχεια να παραδοθεί.

Στις Αρχές φέρεται να υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν, αλλά να τραυματίσει τα παιδιά που θεωρούσε υπεύθυνα για όσα περνούσε. Ενώ στον πατέρα του υποστήριξε ότι ήθελε τα όπλα για σκοποβολή.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν χρήστης του Telegram αντιλήφθηκε τις αναζητήσεις του ανηλίκου και ενημέρωσε ξένες Αρχές.

Η πληροφορία διαβιβάστηκε στην Αντιτρομοκρατική, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες και η σχεδιαζόμενη επίθεση να αποτραπεί.

Όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του αγοριού, μέσα σε χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκε ένα στρατιωτικό μαχαίρι, ενώ έγινε γνωστό ότι είχε πληρώσει περίπου 200 ευρώ για να προμηθευτεί ένα όπλο, όμως, ευτυχώς, ο πωλητής δεν τήρησε την υπόσχεσή του.

Παρά τις στοχευμένες του κινήσεις, η αστυνομία εκτιμά ότι ο 14χρονος δεν θα προχωρούσε τελικά σε πράξη βίας.

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