Snapshot Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις σε δεκάδες πρόσωπα και εταιρείες που εμπλέκονται σε δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στοχεύει το «σκιώδες τραπεζικό δίκτυο» του Ιράν, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων και την παράκαμψη των περιορισμών.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η ηγεσία της πανικοβάλλεται.

Οι κυρώσεις είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής των ΗΠΑ να περιορίσουν τις πηγές χρηματοδότησης της Τεχεράνης και να την πιέσουν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση του Ιράν αντανακλά την επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, όχι ανεξάρτητη ανάλυση. Snapshot powered by AI

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (23/11) οι Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύοντας δεκάδες πρόσωπα και επιχειρήσεις που, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα μεταφοράς χρημάτων για λογαριασμό της Τεχεράνης.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα σκληρή δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν φέρει την ιρανική οικονομία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

«Η οικονομία του Ιράν βουλιάζει και οι ηγέτες του πανικοβάλλονται», δήλωσε, παρουσιάζοντας τις νέες κυρώσεις ως ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να περιορίσει την πρόσβαση της Τεχεράνης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται το λεγόμενο «σκιώδες τραπεζικό δίκτυο» του Ιράν, ένα σύστημα εταιρειών, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και ενδιάμεσων φορέων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων και την παράκαμψη των οικονομικών περιορισμών.

«Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα του Ιράν είναι η τελευταία οικονομική σανίδα σωτηρίας ενός χρεοκοπημένου καθεστώτος», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Αμερικανός υπουργός προχώρησε ακόμη περισσότερο, διαμηνύοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να διαλύει τα συγκεκριμένα δίκτυα «μέχρι να θάψουμε το κεφάλι του φιδιού».

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τα δίκτυα αυτά επιτρέπουν στο Ιράν να διαχειρίζεται έσοδα και να πραγματοποιεί διεθνείς συναλλαγές παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο τραπεζικό του σύστημα.

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη εκστρατεία οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία επιδιώκει να περιορίσει τις πηγές χρηματοδότησης της Τεχεράνης και να την πιέσει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Οι εκτιμήσεις του Μπέσεντ για την κατάσταση της ιρανικής οικονομίας αποτελούν την επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης και όχι ανεξάρτητη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα.