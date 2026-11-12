ΗΠΑ: Σε στρατιωτική βάση ο Μπέσεντ μετά από απειλές που αποδίδονται στο Ιράν

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μεταφέρθηκε σε στρατιωτική βάση για λόγους ασφαλείας μετά από απειλές που αποδίδονται στο Ιράν.

Οι απειλές σχετίζονται με την αυξημένη οικονομική πίεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Τεχεράνης μέσω της επιχείρησης «Economic Outcast».

Η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προστασίας και για άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις στο αμερικανικό έδαφος, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν την πολιτική κυρώσεων και περιορισμών.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαβεβαιώνει ότι οι απειλές δεν θα επηρεάσουν τη στάση του Μπέσεντ απέναντι στην Τεχεράνη. Snapshot powered by AI

Σε στρατιωτική βάση μεταφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν στο Ιράν, σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ο Μπέσεντ εγκατέλειψε πρόσφατα την κατοικία του στην Ουάσιγκτον και μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση, όπου μπορεί να του παρασχεθεί αυξημένη προστασία. Την πληροφορία αποκάλυψαν πρώτοι οι New York Times, ενώ η μετακίνησή του επιβεβαιώθηκε και από το Associated Press.

Η ακριβής φύση των απειλών δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο μήνα ότι σχέδια που αποδίδονται στην Τεχεράνη για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων και πολιτών είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με το Associated Press, στην απόφαση για τη μεταφορά του υπουργού συνέβαλαν και δημοσιεύματα που είχαν καταστήσει ευκολότερο τον εντοπισμό της κατοικίας του. Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον προσώπων στο αμερικανικό έδαφος.

Στο επίκεντρο η οικονομική πίεση προς το Ιράν

Ο Μπέσεντ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, έχοντας αναλάβει από τον Αύγουστο τον συντονισμό της επιχείρησης «Economic Outcast».

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει κυρώσεις και περιορισμούς στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω απομόνωση της ιρανικής οικονομίας. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πιέσει την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας και να επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η μεταφορά του υπουργού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί σε στρατιωτικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να έχει σταματήσει η αμερικανική εκστρατεία κυρώσεων και οικονομικών περιορισμών.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Μπέσεντ δεν είναι το μοναδικό υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης που διαμένει σε στρατιωτική εγκατάσταση για λόγους ασφαλείας. Αντίστοιχα μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί και για τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι οι απειλές δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη στάση του Μπέσεντ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι ο υπουργός «δεν θα πτοηθεί από τις απειλές του ιρανικού καθεστώτος» και θα συνεχίσει την εφαρμογή της επιχείρησης «Economic Outcast», καθώς και την πολιτική οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

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