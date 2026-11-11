Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου τόνισε πως το Ιράν επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς.
  • Το μέλλον της θαλάσσιας οδού θα καθοριστεί βάσει ενός πλαισίου 7 σημείων που έχει προτείνει η Τεχεράνη για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.
  • Το Ιράν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, εφόσον οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης.
  • Το Ιράν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
  • Το Ιράν στοχεύει πλοία που διασχίζουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
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Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, διεμήνυσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς, συμπληρώνοντας πως το μέλλον της θαλάσσιας οδού θα καθοριστεί βάσει ενός πλαισίου 7 σημείων που έχει προτείνει η Τεχεράνη για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Γκαλιμπάφ τόνισε πως το Ιράν επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

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