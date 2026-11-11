Ιράν: Βάζει στο στόχαστρο τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη - Στον «χάρτη» των απειλών και η Σούδα

Snapshot Ο Μοχσέν Ρεζαΐ προειδοποιεί ότι το Ιράν θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν.

Το Ιράν αναφέρει ότι διαθέτει πλέον μεγαλύτερες αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες απ’ ό,τι στην αρχή της σύγκρουσης.

Ο Ρεζαΐ δηλώνει ότι το Ιράν μπορεί να χτυπήσει ακόμη και απομακρυσμένα νησιά που θεωρούνται απρόσιτα στους πυραύλους του.

Η Τεχεράνη αρνείται να στείλει εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό στο εξωτερικό και επιμένει στη διατήρησή του για χρήση σε πυρηνοκίνητα πλοία και υποβρύχια.

Η Ιρανική ηγεσία αποκλείει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά σενάρια αναληθή. Snapshot powered by AI

Σε μια ευθεία προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν, διαμηνύοντας ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών που δεν έχουν μπει μέχρι σήμερα στο στόχαστρο.

Μιλώντας στο λιβανέζικο δίκτυο Al Mayadeen, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν (από τον περασμένο Αύγουστο) και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ήταν ξεκάθαρος: «Αν οι Αμερικανοί κάνουν το λάθος και μας επιτεθούν, δεν θα περιοριστούμε μόνο στη στόχευση κοντινών βάσεων. Θα στοχεύσουμε όλες τις κοντινές βάσεις, αλλά θα επιτεθούμε και στις μακρινές βάσεις της Αμερικής», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εννοεί «στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μακρινές περιοχές που δεν έχουμε χτυπήσει ακόμα».

Στο στόχαστρο η Ευρώπη και τα «απρόσιτα» νησιά

Ο Ρεζαΐ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αποκαλύπτοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει «κάποια νησιά που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν οι πύραυλοί μας». Ειδική μνεία έκανε στις αμερικανικές βάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν στόχος εάν αμερικανικά αεροσκάφη απογειωθούν από αυτές για να βομβαρδίσουν το Ιράν.

Μάλιστα, συμβούλεψε τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις να μη συνεργαστούν σε μια νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης, διαμηνύοντας πως «οι αμυντικές και επιθετικές μας ικανότητες είναι πλέον πολύ μεγαλύτερες από ό,τι την πρώτη μέρα του πολέμου».

Προηγούμενα χτυπήματα και ηλεκτρονικός πόλεμος

Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, οι περιορισμοί που είχε επιβάλει το Ιράν στον εαυτό του κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης, μικρότερης φάσης της σύγκρουσης έχουν πλέον αρθεί. Μια νέα επίθεση, όπως είπε, θα φέρει περαιτέρω χαλάρωση αυτών των ορίων. Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη έχει ήδη πλήξει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέβη στην πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ (τη μεγαλύτερη αμερικανική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή) τον Ιούνιο του 2025.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η χώρα του έχει φτάσει σε «προηγμένο επίπεδο στον ηλεκτρονικό πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις της μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο αμερικανικών drones και να τα προσγειώσουν ανέπαφα – ένας ισχυρισμός ωστόσο που δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το μήνυμα στη Ρωσία και το «όχι» στις διαπραγματεύσεις

Αναφερόμενος στους όρους της Τεχεράνης, ο Ρεζαΐ έθεσε τον τερματισμό του πολέμου «σε όλα τα μέτωπα στη Δυτική Ασία, ειδικά στον Λίβανο» ως μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να στείλει «ούτε ένα σωματίδιο» εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, ειπώθηκε στους «Ρώσους φίλους μας» ότι το απόθεμα θα παραμείνει στο Ιράν για χρήση σε πυρηνοκίνητα πλοία και υποβρύχια.

Τέλος, έκλεισε την πόρτα του διαλόγου, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί διπλωματικών επαφών. Αφού χαρακτήρισε «απατηλή» την απάντηση της Ουάσινγκτον στους 7 ιρανικούς όρους, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, απορρίπτοντας ως εντελώς αναληθή τα ρεπορτάζ περί μυστικής συνάντησης με τον Αμερικανο Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς.

Το οπλοστάσιο του Ιράν

Υπερηχητικοί Πύραυλοι (Hypersonic)

Fattah-1 & Fattah-2: Βεληνεκές 1.400 - 1.500 χλμ. Η υπερηχητική τους ταχύτητα (Mach 13-15) και η ικανότητα ελιγμών τους καθιστούν σχεδόν αδύνατη την αναχαίτισή τους από τα συμβατικά συστήματα αεράμυνας.

Βεληνεκές 1.400 - 1.500 χλμ. Η υπερηχητική τους ταχύτητα (Mach 13-15) και η ικανότητα ελιγμών τους καθιστούν σχεδόν αδύνατη την αναχαίτισή τους από τα συμβατικά συστήματα αεράμυνας. Βαλλιστικοί Πύραυλοι Μεσαίου Βεληνεκούς (Μέχρι 2.000 - 2.500 χλμ.)

Khorramshahr-4 (Kheibar): Βεληνεκές 2.000 χλμ. Φέρει βαρύτατη πολεμική κεφαλή (1.500 κιλά). Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι με μείωση του βάρους της κεφαλής, το βεληνεκές του μπορεί να αυξηθεί δραματικά.

Βεληνεκές 2.000 χλμ. Φέρει βαρύτατη πολεμική κεφαλή (1.500 κιλά). Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι με μείωση του βάρους της κεφαλής, το βεληνεκές του μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Sejjil: Βεληνεκές 2.000 - 2.500 χλμ. Πύραυλος στερεού καυσίμου, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να εκτοξευθεί σε ελάχιστα λεπτά, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου.

Βεληνεκές 2.000 - 2.500 χλμ. Πύραυλος στερεού καυσίμου, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να εκτοξευθεί σε ελάχιστα λεπτά, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου. Shahab-3 (και παραλλαγές Emad & Ghadr): Βεληνεκές 1.700 - 2.000 χλμ. Αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ιρανικής αποτροπής, ικανοί να πλήξουν με ακρίβεια στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Βεληνεκές 1.700 - 2.000 χλμ. Αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ιρανικής αποτροπής, ικανοί να πλήξουν με ακρίβεια στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πύραυλοι Κρουζ (Cruise Missiles)

Soumar: Εκτιμώμενο βεληνεκές 2.000 - 3.000 χλμ.

Εκτιμώμενο βεληνεκές 2.000 - 3.000 χλμ. Paveh: Βεληνεκές 1.650 χλμ.

Βεληνεκές 1.650 χλμ. Hoveyzeh: Βεληνεκές 1.350 χλμ.

Χαρακτηριστικό τους: Πετούν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο κάτω από το ραντάρ, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό τους.

Διηπειρωτικές Δυνατότητες (3.000 - 5.000+ χλμ.)

Με την επίσημη άρση του «κόφτη» των 2.000 χιλιομέτρων, το Ιράν αναμένεται να αξιοποιήσει την τεχνολογία από το προηγμένο διαστημικό του πρόγραμμα.

Οχήματα μεταφοράς δορυφόρων (SLV) όπως τα Simorgh, Zuljanah και Ghaem-100 χρησιμοποιούν τεχνολογίες που μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε στρατιωτικούς Διηπειρωτικούς Βαλλιστικούς Πυραύλους (ICBM/IRBM). Με αυτή την τεχνογνωσία, η Τεχεράνη έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυραύλους με βεληνεκές 4.000 έως 5.000 χλμ., βάζοντας πλέον στο απόλυτο στόχαστρο την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.

Η βάση της Σούδας στην Κρήτη απέχει περίπου 2.100-2.500 χιλιόμετρα από το Ιράν (ανάλογα με το σημείο εκτόξευσης), γεγονός που την τοποθετεί εντός ή στο όριο βεληνεκούς αρκετών από τα παραπάνω συστήματα μέσης και μεγαλύτερης εμβέλειας

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