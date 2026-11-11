Εικόνες Mad Max: «Καβαλάρηδες» της ερήμου διακινούν με μηχανές το ιρανικό πετρέλαιο

Snapshot Στις απομακρυσμένες περιοχές του Πακιστάν λειτουργεί ένα μεγάλο δίκτυο λαθρεμπορίου ιρανικού πετρελαίου που διακινεί 6 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων ημερησίως.

Οι «καβαλάρηδες της ερήμου» χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες, φορτηγά, μικρά σκάφη και ζώα για τη μεταφορά καυσίμων μέσα από δύσβατα και επικίνδυνα μονοπάτια.

Το δίκτυο λαθρεμπορίου εκμεταλλεύεται τη δύσκολη γεωγραφία και τους αδύναμους ελέγχους στα σύνορα Ιράν-Πακιστάν.

Η παραοικονομία αυτή βασίζεται στην ανέχεια των τοπικών πληθυσμών και έχει μετατρέψει τις ακτές του Μπαλουχιστάν σε κέντρο παράνομης διακίνησης καυσίμων. Snapshot powered by AI

Μοτοσικλέτες που μαρσάρουν μέσα σε τυφλά σύννεφα σκόνης, παλιά φορτηγά ασφυκτικά γεμάτα με πλαστικά μπιτόνια και ζώα φορτωμένα με εύφλεκτο υλικό να διασχίζουν τους αμμόλοφους. Οι εικόνες από τις ακτές του Μπαλουχιστάν στο Πακιστάν δεν προέρχονται από τα γυρίσματα κάποιας νέας ταινίας του Mad Max, αλλά αποτελούν την καθημερινή, ωμή πραγματικότητα ενός γιγαντιαίου δικτύου λαθρεμπορίου. Σε αυτό το δυστοπικό σκηνικό, σύγχρονοι «καβαλάρηδες της ερήμου» ρισκάρουν τη ζωή τους για να μεταφέρουν φθηνό ιρανικό ντίζελ και βενζίνη.

Με επίκεντρο τις απομακρυσμένες, άνυδρες περιοχές του Γκουαντάρ (Gwadar), του Τζιβάνι (Jiwani) και του Πάσνι (Pasni), η μεθόριος Ιράν-Πακιστάν έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αρένα επιβίωσης και παρανομίας. Το δίκτυο λειτουργεί ασταμάτητα, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να ξεγελάσει τους ελέγχους και τη σκληρή γεωγραφία. Τα καύσιμα περνούν τα σύνορα δια θαλάσσης με μικρά, γρήγορα σκάφη, αλλά η πραγματική δράση εκτυλίσσεται στη στεριά.

Σμήνη από παπάκια και μηχανές μεγάλου κυβισμού, φορτωμένα μέχρι εκεί που δεν παίρνει με δοχεία καυσίμων, ελίσσονται με ταχύτητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια. Δίπλα τους, καμήλες και μουλάρια μεταφέρουν αθόρυβα το πολύτιμο φορτίο, συμπληρώνοντας μια εικόνα απόλυτου χάους και αναρχίας.

Οι αριθμοί πίσω από αυτή την επικίνδυνη επιχείρηση προκαλούν ίλιγγο. Υπολογίζεται ότι μέσα από αυτό το σκονισμένο και ανεξέλεγκτο δίκτυο περνούν καθημερινά περίπου 6 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων. Μια τεράστια παραοικονομία που τρέφεται από την ανέχεια των ντόπιων πληθυσμών, μετατρέποντας τις ακτές του Μπαλουχιστάν σε ένα πραγματικό βασίλειο της σκόνης και του λαθρεμπορίου.

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