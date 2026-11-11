Σκοτ Μπέσεντ: Ο Αμερικανός υπουργός βρίσκεται σε άγνωστη στρατιωτική βάση μετά από ιρανικές απειλές

Σε στρατιωτική βάση μετακόμισε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ έπειτα από ιρανικές απειλές κατά της ζωής του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σκοτ Μπέσεντ: Ο Αμερικανός υπουργός βρίσκεται σε άγνωστη στρατιωτική βάση μετά από ιρανικές απειλές

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ

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  • Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μεταφέρθηκε σε άγνωστη στρατιωτική βάση λόγω ιρανικών απειλών κατά της ζωής του.
  • Το Ιράν αρνείται ότι σχεδίαζε επιθέσεις κατά Αμερικανών αξιωματούχων και πολιτών σε αμερικανικό έδαφος.
  • Ο Μπέσεντ ηγείται της οικονομικής εκστρατείας «Επιχείρηση Economic Outcast» που στοχεύει στην πίεση του Ιράν για την άρση επιθέσεων και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του Μπέσεντ αυξήθηκαν μετά τη δημοσίευση αεροφωτογραφίας της κατοικίας του που επέτρεψε τον εντοπισμό της.
  • Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επισημαίνουν ότι η ικανότητα του Ιράν για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας είναι περιορισμένη, αλλά οι προσπάθειες στοχοποίησης Αμερικανών έχουν αυξηθεί σημαντικά.
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Σε άγνωστη στρατιωτική βάση μετακόμισε από την κατοικία του στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ έπειτα από ιρανικές απειλές κατά της ζωής του. Η τοποθεσία της στρατιωτικής βάσης δεν έγινε γνωστή για λόγους ασφαλείας.

Η εφημερίδα «New York Times» και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφεραν την μετακόμιση την Τρίτη και επικαλέστηκαν πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο η σοβαρότητα των απειλών παρέμεινε ασαφής.Το Ιράν έχει ήδη αρνηθεί ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων και πολιτών σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Μπέσεντ ηγείται από τον Αύγουστο μιας αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, γνωστής ως «Επιχείρηση Economic Outcast», με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο Reuters ότι «ο υπουργός δεν θα αποτραπεί από τις απειλές του ιρανικού καθεστώτος και παραμένει αποφασισμένος να εκτελέσει την «Επιχείρηση Economic Outcast» και να διατηρήσει τον αποκλεισμό, οι οποίοι από κοινού οδηγούν την ιρανική οικονομία στην κατάρρευση».

Σκοτ-Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

AP

Σε ένα σημείωμα που έπεσε στα χέρια του Reuters στα τέλη του περασμένου μήνα, ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ιρανικές συνωμοσίες εναντίον Αμερικανών πολιτών ήταν σε προχωρημένο στάδιο.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του Μπέσεντ εντάθηκαν όταν η εφημερίδα «The Wall Street Journal» δημοσίευσε μια αεροφωτογραφία της έπαυλης του στο Τζορτζτάουν, την οποία αγόρασε προς 12,5 εκατομμύρια δολάρια λίγο μετά την επικύρωση του διορισμού του ως υπουργού Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2025.

Η φωτογραφία επέτρεψε τον γεωγραφικό εντοπισμό της κατοικίας του Μπέσεντ, ο οποίος μεταφέρθηκε σε στρατιωτική βάση για λόγους ασφαλείας, ανέφερε η πηγή του Reuters. Και πρόσθεσε: «Τα μέσα ενημέρωσης έχουν την υποχρέωση να ενεργούν υπεύθυνα εν μέσω των αυξανόμενων απειλών κατά δημόσιων λειτουργών».

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιήσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στις ΗΠΑ και σε άλλα εδάφη στο εξωτερικό είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ο επικεφαλής των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η Τεχεράνη έχει «αυξήσει σημαντικά» τις προσπάθειές της να στοχεύσει Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

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