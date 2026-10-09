ΗΠΑ: Νέο μήνυμα Μπέσεντ για το ιρανικό πετρέλαιο – «Κανείς δεν είναι ασφαλής από τις κυρώσεις»

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους διευκολύνουν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εντοπίζει και θα κατονομάζει πρόσωπα και εταιρείες που βοηθούν στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι κανείς που διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων δεν είναι ασφαλής από τις εξουσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ανακοίνωση νέων κυρώσεων σε βάρος προσώπων και οντοτήτων με συνδέσεις στην Τεχεράνη.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει την οικονομική πίεση για να περιορίσει τα έσοδα του Ιράν από τις εξαγωγές πετρελαίου και τα σχετικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Νέα προειδοποίηση προς όσους, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, βοηθούν το Ιράν να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σε ανάρτησή του την Πέμπτη, ο Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να εντοπίζει και να κατονομάζει πρόσωπα και εταιρείες που θεωρεί ότι διευκολύνουν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

«Το υπουργείο Οικονομικών στερεί από το τυραννικό καθεστώς της Τεχεράνης τα χρήματα που χρησιμοποιεί για να διεξάγει πόλεμο στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε όσους διευκολύνουν τις πωλήσεις πετρελαίου του καθεστώτος», ανέφερε.

Σε ακόμη πιο σκληρό τόνο, πρόσθεσε ότι «κανείς που διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν δεν είναι ασφαλής από το πλήρες εύρος των εξουσιών του υπουργείου Οικονομικών».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση νέων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος προσώπων και οντοτήτων που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συνδέονται με την Τεχεράνη.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει έτσι την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, με βασικό στόχο να περιορίσει τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και τα δίκτυα μέσω των οποίων αυτές πραγματοποιούνται.