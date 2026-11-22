Snapshot Το νέο νομοσχέδιο του ΚΟΚ εισάγει αυστηρότερα και πιο αναλογικά μέτρα για την αφαίρεση διπλώματος και τα πρόστιμα, με έμφαση στην οδική ασφάλεια και την εκπαίδευση.

Η αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση χωρίς την κατάλληλη κατηγορία μειώνεται από έναν χρόνο σε έναν μήνα, υπό την προϋπόθεση απόκτησης της σωστής άδειας.

Η πρακτική εξέταση οδήγησης θα καταγράφεται ψηφιακά με κάμερες και tablet, ενώ θα γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση και έλεγχος μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για νέους οδηγούς και αυστηρότερες κυρώσεις για οχήματα με μη ευκρινείς πινακίδες ή υπερφορτωμένα λεωφορεία.

Δημιουργείται ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτικών Οχημάτων για τη διασφάλιση νομιμότητας και την καλύτερη εποπτεία σχολών οδήγησης. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αναθεώρηση της αφαίρεσης διπλώματος, αναπροσαρμογή στις ποινές για παράνομο παρκάρισμα, καθώς και ειδικούς κανόνες για νέους οδηγούς, προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Ο νέος ΚΟΚ, όπως τονίζει το αρμόδιο υπουργείο, στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, με κανόνες που συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα, τη διαφάνεια και την εκπαίδευση.

Τι ισχύει για δίπλωμα και πρόστιμα

Στις βασικές αλλαγές στον ΚΟΚ περιλαμβάνονται οι εξής:

Εξορθολογίζεται το κυρωτικό πλαίσιο για την οδήγηση οχήματος χωρίς την κατοχή της απαιτούμενης άδειας οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, διατηρείται το διοικητικό πρόστιμο αλλά το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα αντί για έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση στην οικεία κατηγορία οχήματος.

Σε απλές παραβάσεις στάθμευσης, δεν επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, ενώ το πρόστιμο αυξάνεται.

Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τους νέους οδηγούς και τη δυνατότητα οδήγησης από αυτούς οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ισχύος (supercars).

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν όχημα, του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

Προστίθεται νέα παράβαση σε περίπτωση που λεωφορείο δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης μεταφέρει επιβάτες που υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό της άδειας κυκλοφορίας του.

Θεσπίζεται η δυνατότητα των οχημάτων οδικής βοήθειας να κινούνται στη ΛΕΑ προκειμένου να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο.

Τι αλλάζει στις εξετάσεις οδήγησης

Ως προς τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών προβλέπονται τα εξής:

Η πρακτική δοκιμασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου καταγράφεται υποχρεωτικά μέσω tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360° εστιασμένης στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή. Εισάγεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μέσω QR code του εξεταστή, του οχήματος και του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου και προβλέπεται αυτοματοποιημένος έλεγχος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας των καμερών.

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλαστογραφία ή παραπλάνηση ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου οδηγού (είτε σε δειγματοληπτικό έλεγχο είτε μέσω των καμερών εισόδου στη θεωρητική εξέταση).

Συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτικών Οχημάτων Σχολών Οδηγών με στόχο την καταγραφή των εκπαιδευτικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται από σχολές οδηγών και κέντρα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, τη διασφάλιση της νομιμότητας και της καταλληλότητάς τους και τη διευκόλυνση του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

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