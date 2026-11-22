Snapshot Η 51χρονη από τον Ασπρόπυργο δέχεται συνεχή απειλές και παραβίαση περιοριστικών όρων από τον σύζυγο και τον γιο της.

Ο σύζυγος δεν τήρησε τους περιοριστικούς όρους και αποχώρησε από το σπίτι μόνο μετά από δημοσιότητα της υπόθεσης.

Ο γιος της κατέθεσε ψευδή κατηγορία εναντίον της, η οποία αποδείχθηκε αβάσιμη μετά από παρέμβαση δικηγόρου και εισαγγελέα.

Η γυναίκα επιμένει να προχωρήσει νομικά παρά τις απειλές και την ασταθή στάση του συζύγου της.

Στο παρελθόν απέφευγε να καταγγείλει λόγω φόβου, έλλειψης υποστήριξης και ανησυχίας για τα παιδιά της. Snapshot powered by AI

Μια 51χρονη γυναίκα από τον Ασπρόπυργο καταγγέλλει συνεχή απειλές και παραβίαση περιοριστικών όρων από τον σύζυγο και τον γιο της, ενώ παράλληλα αναφέρει μια απρόσμενη αντιστροφή ρόλων σε μια υπόθεση κακοποίησης. Παρά τον φόβο που βιώνει, επιμένει να προχωρήσει νομικά, υποστηριζόμενη από τη δικηγόρο της.

Η 51χρονη δήλωσε ότι ο σύζυγός της δεν τήρησε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από την εισαγγελία, παραμένοντας στην οικία τους παρά τις νομικές απαγορεύσεις. Όπως ανέφερε, αποχώρησε μόνο όταν η υπόθεση απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, ενώ εκείνη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε προχθές, όταν η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι για να πάρει προσωπικά της αντικείμενα και βρέθηκε αντιμέτωπη με φραστική επίθεση από τον γιο της, που συνοδεύτηκε από χτυπήματα στην πόρτα. Ο γιος κάλεσε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η μητέρα του τον είχε χτυπήσει. Η 51χρονη ήταν κοντά στο να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, αλλά με την παρέμβαση της δικηγόρου της και της εισαγγελέως αποδείχθηκε ότι οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες.

Η γυναίκα περιέγραψε την ασταθή στάση του συζύγου της, ο οποίος άλλοτε ζητά συγγνώμη και την παρακαλεί να σταματήσει τις νομικές ενέργειες, ενώ άλλοτε την εκβιάζει έμμεσα, αναφέροντας ότι ακόμη και αν φυλακιστεί, θα αποφυλακιστεί και θα συνεχίσει τις πράξεις του. «Ακόμα και σήμερα δέχομαι απειλές», τόνισε.

Αναφερόμενη στο παρελθόν, η 51χρονη εξήγησε ότι σπάνια κατέφευγε στις αρχές, καθώς συχνά υποχωρούσε και αποσύρονε τις καταγγελίες της στο δικαστήριο. Το έκανε λόγω φόβου, έλλειψης υποστήριξης, ελπίδας για αλλαγή και ανησυχίας για τα παιδιά της.

Ηχητικό ντοκουμέντο της 51χρονης με τον σύζυγό της μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν ένας 49χρονος χτύπησε την 51χρονη σύζυγό του, μαζί με τον 17χρονο γιο του ζευγαριού.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στο δικαστήριο, με τη δίκη τους να παίρνει αναβολή και να συνεχίζεται στις 30 Νοεμβρίου. Το δικαστήριο έβγαλε περιοριστικό όρο να μην πλησιάσει τη γυναίκα ο σύζυγος. Ωστόσο, μόλις τελείωσε το δικαστήριο, ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι του και βρισκόταν εκεί μαζί με τα παιδιά, μην αφήνοντας τη γυναίκα να πλησιάσει.

Σήμερα το πρωί, η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει με την ανήλικη κόρη της, αλλά ο σύζυγός της δεν την άφησε. Άρπαξε το τηλέφωνο και μίλησε αυτός μαζί της, προσπαθώντας να φανεί άμοιρος ευθυνών και κάνοντας μια θεαματική προσπάθεια, ώστε να τα ξαναβρούν.

Το ηχητικό ντοκουμέντα έφερε στο φως η εκπομπή «Live News»:

51χρονη: Θέλω να με αφήσεις ήσυχη.

49χρονος: Λάθη κάνουμε όλοι και εσύ και εγώ.

51χρονη: Λάθος ήταν να με στείλετε παραλίγο στο νεκροταφείο εσύ και ο γιος σου; Από εσένα τα έχω τραβήξει χιλιάδες φορές. Ούτε σπλήνα δεν έχω.

49χρονος: Δεν σε πειράζει ο (17χρονος). Προτιμούν να σκοτώσουν εμένα τα παιδιά μου και όχι εσένα.

51χρονη: Χθες το βράδυ έφυγες. Μην με κοροϊδεύεις. Το Σάββατο πήρα τον (...) και του είπα να γυρίσω σπίτι και μου είπε: 'Αν γυρίσεις θα σου κόψω τα πόδια. Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ μέσα μέχρι να γυρίσει ο πατέρας μου'».

49χρονος: Θυμάσαι έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων που συλλάβανε το παιδί σου που του έκανες δεύτερη μήνυση;

51χρονη: Όχι βέβαια. Δεν... Την Παρασκευή ήμουν σε κώμα στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι τίποτα εγώ. Έγιναν όλα αυτεπαγγέλτως. Σε εσένα έκανα μήνυση, όχι στα παιδιά μου. Στον (17χρονο) έκανε την ημέρα που ήρθα στο δικαστήριο τη Δευτέρα, γιατί φοβήθηκα να μην με χτυπήσει εκεί μέσα. Γιατί...

49χρονος: Μας φοβάσαι τόσο πολύ και κάνεις τόσα πολλά;

51χρονη: Ναι. Φοβάμαι και κάνω τόσα πολλά. Από τον φόβο μου και από τη δύναμη τα κάνω. Τέλος πάντων, δώσε μου τα πράγματα της μαμάς μου.

49χρονος: Ποια πράγματα; Θα μοιραστούμε σου είπα. Είμαστε αντρόγυνο. Πενήντα-πενήντα όλα. Δεν γίνεται να τα πάρεις εσύ.

«Ένιωθα να περνάω φυλακή μέσα στο ίδιο μου το σπίτι»

Η ίδια μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας πως ένιωθε να ζει «σε μια φυλακή». «Ένιωθα να περνάω φυλακή μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Έφυγα 4-5 φορές, πήγα στην μαμά μου. Η μαμά μου, μου έλεγε να μην γυρίσω, εγώ γυρνούσα».

Τα τραύματα που φέρει στο κορμί της μαρτυρούν το μαρτύριο που έχει βιώσει πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού της. «Σφαλιάρες, κλωτσιές. Κάθε 3-4-5 ημέρες, κάτι θα τον ενοχλούσε, κάτι θα τον πείραζε, κάποιο φαγητό που θα αργούσα. Επειδή έκλαιγαν τα παιδιά. Για όλα έφταιγα εγώ και ξεσπούσε πάνω μου».

Η ίδια διηγήθηκε την ιστορία της ζωής της, ένα μαρτύριο που, όπως καταγγέλλει, υπέμενε σιωπηρά για δύο και πλέον δεκαετίες. «Πίστευα κάθε φορά ότι θα αλλάξει, έλεγα είναι τα παιδιά στην μέση, πώς θα μεγαλώσουν».

«Κάθε φορά μου έλεγε ότι δεν θα το ξανακάνει»

Γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν στις αρχές του 2000. Εκείνη σπούδαζε τότε τουριστικές επιχειρήσεις και εκείνος όπως λέει από τότε ήταν άνεργος. «Τον ερωτεύτηκα, αλλά η μαμά μου, μου έλεγε θα χτυπάς το κεφάλι σου».

Η μητέρα της που ζούσε μόνιμα στην Ιταλία με τον πατριό της τους βοηθούσε οικονομικά. Όμως, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κακοποίησης. «Σχεδόν μετά από ένα χρόνο άρχισε ζήλιες, μου έλεγε δεν θα βγεις από το σπίτι. Δεν θα φοράς παντελόνι, θα φοράς μόνο φούστα. Δεν θα έχεις κινητό, δεν θα έχεις φίλες. Δεν είπα όχι σε κάτι με την αγάπη που του είχα».

Το πρώτο χαστούκι δεν άργησε να έρθει για να ακολουθήσουν οι άγριοι ξυλοδαρμοί. «Το 2013 πήγα στο νοσοκομείο με ρήξη σπλήνας», λέει και συγκλονίζει.

Μέσα σε μια δεκαετία απέκτησε 7 παιδιά που γίνονταν μάρτυρες ακραίων καταστάσεων. Η ίδια παραδέχεται πως με όλη αυτή την κακοποίηση η καθημερινότητά τους είχε επηρεαστεί βαθιά. Όπως καταγγέλλει της δημιουργούσε προβλήματα ακόμα και στο εργασιακό της περιβάλλον. Κάθε φορά που τολμούσε να πιάσει μια νέα δουλειά εκείνος γινόταν κτητικός και επιθετικός.

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