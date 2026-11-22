Διακοπές ρεύματος την Κυριακή (22/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Κυριακή 22 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση
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Snapshot
- Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής από τις 08:00 έως και τις 18:00.
- Οι διακοπές αφορούν περιοχές στους δήμους Αθηναίων, Καλλιθέας, Μαρακόπουλου, Μεγαρέων, Αμαρουσίου, Κρωπίας και Βάρης.
- Οι διακοπές έχουν σκοπό λειτουργίες και κατασκευές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης.
- Οι ώρες διακοπής ρεύματος διαφέρουν ανά περιοχή και κυμαίνονται από 3 έως 10 ώρες.
- Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εκδώσει ανακοινώσεις με αναλυτικές πληροφορίες για την ακριβή διάρκεια και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή, σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|22/11/2026 8:00:00 πμ
|22/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΥΑΔΝΗΣ έως κάθετο: ΖΑΚΥΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1280
|Λειτουργία
|22/11/2026 8:00:00 πμ
|22/11/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1648
|Κατασκευές
|22/11/2026 8:00:00 πμ
|22/11/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡ - ΣΠΥΡΑΚΟΥ - ΚΟΥΜΠΗ Θ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΣΤΑΜΕΛΟΥ Β - ΠΕΥΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ - ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ - ΕΛΕΙΩΝΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΕΜΜ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΕΙΞΟΔΑ.
|1781
|Λειτουργία
|22/11/2026 8:00:00 πμ
|22/11/2026 6:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΣΟΥΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 32 από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
|1197
|Λειτουργία
|22/11/2026 8:00:00 πμ
|22/11/2026 6:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ
|5673
|Λειτουργία
|22/11/2026 9:00:00 πμ
|22/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΩΣ ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ, ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.ΓΑΡΔΕΛΗ
|790
|Κατασκευές
|22/11/2026 9:00:00 πμ
|22/11/2026 6:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΚΟΡΜΠΙ - ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΗ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΜΠΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ AEGIAN - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΔΕΛΦΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΧΑΡΑΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|15
|Λειτουργία
|22/11/2026 10:00:00 πμ
|22/11/2026 1:00:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ έως κάθετο: ΚΛΥΜΕΝΗΣ από: 10:00
|1640
|Λειτουργία
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