Snapshot Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής από τις 08:00 έως και τις 18:00.

Οι διακοπές αφορούν περιοχές στους δήμους Αθηναίων, Καλλιθέας, Μαρακόπουλου, Μεγαρέων, Αμαρουσίου, Κρωπίας και Βάρης.

Οι διακοπές έχουν σκοπό λειτουργίες και κατασκευές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Οι ώρες διακοπής ρεύματος διαφέρουν ανά περιοχή και κυμαίνονται από 3 έως 10 ώρες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εκδώσει ανακοινώσεις με αναλυτικές πληροφορίες για την ακριβή διάρκεια και τις περιοχές που θα επηρεαστούν. Snapshot powered by AI

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή, σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής Αριθμός Σημειώματος Σκοπός διακοπής 22/11/2026 8:00:00 πμ 22/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΥΑΔΝΗΣ έως κάθετο: ΖΑΚΥΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1280 Λειτουργία 22/11/2026 8:00:00 πμ 22/11/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1648 Κατασκευές 22/11/2026 8:00:00 πμ 22/11/2026 5:00:00 μμ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡ - ΣΠΥΡΑΚΟΥ - ΚΟΥΜΠΗ Θ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΣΤΑΜΕΛΟΥ Β - ΠΕΥΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ - ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ - ΕΛΕΙΩΝΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΕΜΜ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΕΙΞΟΔΑ. 1781 Λειτουργία 22/11/2026 8:00:00 πμ 22/11/2026 6:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΣΟΥΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 32 από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ 1197 Λειτουργία 22/11/2026 8:00:00 πμ 22/11/2026 6:00:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ 5673 Λειτουργία 22/11/2026 9:00:00 πμ 22/11/2026 1:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΩΣ ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ, ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.ΓΑΡΔΕΛΗ 790 Κατασκευές 22/11/2026 9:00:00 πμ 22/11/2026 6:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΚΟΡΜΠΙ - ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΗ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΜΠΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ AEGIAN - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΔΕΛΦΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΧΑΡΑΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 15 Λειτουργία 22/11/2026 10:00:00 πμ 22/11/2026 1:00:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ έως κάθετο: ΚΛΥΜΕΝΗΣ από: 10:00 1640 Λειτουργία

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