Snapshot Την 28η Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί έως και το 60% των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής προετοιμασίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Εκτιμάται ότι περίπου το 60% των υποψηφίων θα είναι νέα στελέχη και το 40% παλαιά, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων συνδέεται με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΛΑΣ, με έμφαση σε στελέχη με κοινοβουλευτική, αυτοδιοικητική και κοινωνική εμπειρία.

Το Εθνικό Συμβούλιο θα επικυρώσει τον οδικό χάρτη για το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΛΑΣ, προγραμματισμένο για τα τέλη Φεβρουαρίου. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία των πρώτων ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ, με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζεται για τις πρώτες μαζικές ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων. Ορόσημο αποτελεί η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου το ερχόμενο Σάββατο 28 Νοεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί έως και το 60% των ψηφοδελτίων στην περιφέρεια.

Η συνεδρίαση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου, μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Caravel, στις 11 το πρωί. Στην ατζέντα βρίσκεται η οργανωτική συγκρότηση της Συμπαράταξης, με ιδιαίτερο βάρος στην προετοιμασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων επιβεβαίωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Prisma 90.2 της Ζακύνθου.

Ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου το ερχόμενο Σάββατο, στις 28 Νοεμβρίου, αναμένονται ανακοινώσεις που θα αφορούν το 50%–60% των ψηφοδελτίων στην περιφέρεια.

Ο ίδιος απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, επισημαίνοντας ότι οι επιλογές των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας επιτροπής και των συλλογικών διαδικασιών του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση ενός τόσο μεγάλου μέρους των ψηφοδελτίων θα σηματοδοτήσει την έναρξη της προεκλογικής προετοιμασίας σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αναπτύξουν εγκαίρως τη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό αρκετό χώρο στα ψηφοδέλτια ώστε να καταστεί σαφές σε όσους ενδιαφέρονται ότι ακόμη υπάρχουν δυνατότητες ένταξης σε αυτά, αν και οι θέσεις... λιγοστεύουν. Ενδέχεται τελικά να επικρατήσει μια ποσόστωση περίπου 60% νέων στελεχών και 40% παλαιών προερχόμενων κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη.

Οι εκκρεμότητες και η διεύρυνση

Παράλληλα, η συγκρότηση των ψηφοδελτίων συνδέεται με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΛΑΣ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες.

Στον σχεδιασμό του επιτελείου Τσίπρα περιλαμβάνεται η αξιοποίηση στελεχών με κοινοβουλευτική και αυτοδιοικητική εμπειρία, αλλά και προσώπων με κοινωνική και επαγγελματική παρουσία στις τοπικές κοινωνίες.

Στον δρόμο για το Ιδρυτικό Συνέδριο

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου θα αποτελέσει παράλληλα σημαντικό σταθμό στην οργανωτική πορεία της ΕΛΑΣ προς το Ιδρυτικό Συνέδριο, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει για τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή ιδρυτικού αντί προγραμματικού συνεδρίου μεταβάλλει τον αρχικό σχεδιασμό της Συμπαράταξης, καθώς νέος στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η συγκρότησή της σε ενιαίο κόμμα πριν από την προσφυγή στις κάλπες. Πρόκειται για μια ακόμη μεταστροφή του αρχικού σχεδιασμού, μετά από την απόφαση να εγκαταλειφθεί η προοπτική του καθαρά «ψηφιακού» κόμματος και προωθείται η δημιουργία φυσικών τοπικών οργανώσεων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Το Εθνικό Συμβούλιο αναμένεται να επικυρώσει τον σχετικό οδικό χάρτη, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και η περαιτέρω ανάπτυξη των οργανώσεων της ΕΛΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα.