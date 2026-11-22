Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά
Πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/11) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.
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