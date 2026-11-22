Snapshot Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις εκ των οποίων από πλήγμα drone σε όχημα με τρόφιμα στην πόλη της Γάζας.

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο αρνήθηκε ότι τα θύματα ήταν εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων και δήλωσε ότι ένας από αυτούς είχε χαρακτηριστεί «τρομοκράτης».

Η εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 παραβιάζεται καθημερινά, με πάνω από 1.600 Παλαιστίνιους και 8 Ισραηλινούς νεκρούς από την έναρξή της.

Παλαιστίνιοι διαμαρτυρήθηκαν στη Γάζα για τους θανάτους και αμφισβητούν την ισχύ της εκεχειρίας, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας ακόμη Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Τζαμπάλια, χωρίς άμεση αντίδραση από τον ισραηλινό στρατό. Snapshot powered by AI

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θυλάκου, με το νοσοκομείο Σίφα να επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων θυμάτων.

Τα νέα περιστατικά σημειώνονται σε ένα κλίμα συνεχούς έντασης, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται σε καθημερινή βάση για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 — δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας της Γάζας (υπηρεσία που υπάγεται στον κυβερνητικό μηχανισμό της Χαμάς), Μαχμούντ Μπασάλ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στη συνοικία Τελ αλ Χάουα της πόλης της Γάζας. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), στόχος της επιδρομής ήταν ένα όχημα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και τρόφιμα για εκτοπισμένους. Φωτογραφίες του AFP από το σημείο καταγράφουν το κατεστραμμένο κουφάρι του οχήματος με τρόφιμα σκορπισμένα στο εσωτερικό του.

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τα θύματα ήταν εργαζόμενοι σε ανθρωπιστική οργάνωση, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς». Αξιωματικός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι, βάσει των πρώτων πληροφοριών, ένας από τους στοχοποιημένους είχε εργαστεί στο παρελθόν σε διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση, αλλά απολύθηκε όταν ο ισραηλινός στρατός διαβίβασε στοιχεία πως ήταν «τρομοκράτης». Πρόσθεσε επίσης ότι για τους άλλους δύο νεκρούς δεν ήταν γνωστό να εργάζονται σε διεθνείς οργανώσεις, ενώ το όχημα «δεν έφερε κανένα διακριτικό» που να υποδεικνύει πως ανήκε σε ανθρωπιστική αποστολή.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η πολιτική προστασία ανέφερε ότι ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Τζαμπάλια αλ Μπάλαντ, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς ο ισραηλινός στρατός να έχει σχολιάσει άμεσα το συμβάν στο AFP.

«Για ποια εκεχειρία μιλάει ο Νετανιάχου;»

Την ίδια ημέρα, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της Γάζας για να αποτίσουν φόρο τιμής σε τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε αεροπορικό βομβαρδισμό κοντά στον καταυλισμό Μπουρέιτζ. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στο συγκεκριμένο πλήγμα στόχευσε μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που «προετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών.

«Για ποια εκεχειρία μιλάει ο Νετανιάχου;», διερωτήθηκε μιλώντας στο AFP ο Μάχντι Αμπού Γαρκούντ, ο αδελφός του οποίου συγκαταλέγεται στα θύματα. «Όλος ο κόσμος μας έχει εγκαταλείψει, νομίζοντας ότι ο πόλεμος στη Γάζα τέλειωσε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς —τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ— περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο ισραηλινός στρατός έχει καταγράψει 8 νεκρούς, επτά στρατιωτικούς και έναν πολίτη συμβασιούχο.

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