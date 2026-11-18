Snapshot Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αιφνιδιαστική χερσαία επιχείρηση στο κεντρικό τμήμα της Λρίδας της Γάζας, περν την «Κίτρινη Γραμμή».

Δόθηκε εντολή σε κατοίκους να εγκαταλείψουν αμέσως τρία οικοδομικά τετράγωνα κοντά στους καταυλισμούς Μπουρέιτζ και Νουσεϊράτ.

Ο κεντρικός οδικός άξονας Σαλάχ αλ Ντιν παραμένει κλειστός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η επιχείρηση στοχεύει σε τρομοκρατικές υποδομές και λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση βλαβών σε αμάχους.

Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική προώθηση στην περιοχή μετά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου 2025. Snapshot powered by AI

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αιφνιδιαστική επιχείρηση στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυνάμεις του IDF πέρασαν την αποκαλούμενη Κίτρινη Γραμμή, μια εξέλιξη που προκαλεί τον άμεσο εκτοπισμό Παλαιστίνιων αμάχων από τις εστίες τους.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στα αραβικά από τον ισραηλινό Φορέα Συντονισμού Κυβερνητικών Δράσεων στα Εδάφη (COGAT), δόθηκε ρητή εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν αμέσως τρία συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα. Η περιοχή αυτή εντοπίζεται γύρω από τους καταυλισμούς Μπουρέιτζ και Νουσεϊράτ. «Ο IDF ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τρομοκρατικές υποδομές στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην περιοχή γύρω από την Κίτρινη Γραμμή και συγκεκριμένα στα τετράγωνα 660, 661 και 666», αναφέρει η οδηγία.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιδρομής ο κεντρικός οδικός άξονας Σαλάχ αλ Ντιν θα παραμείνει κλειστός. Πρόκειται για τον βασικό αυτοκινητόδρομο που ενώνει τον βορρά με τον νότο της Γάζας. Ο ισραηλινός φορέας υποστηρίζει ότι λαμβάνονται «τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος βλάβης στον άμαχο πληθυσμό».

Για τον λόγο αυτό ζητούν από τον κόσμο να απομακρυνθεί γρήγορα. «Για την ασφάλειά σας, σας καλούμε, κατοίκους της Λωρίδας, να μείνετε μακριά από την περιοχή όπου επιχειρούν οι δυνάμεις μας, μέχρι να εκδοθεί επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του IDF που να ανακοινώνει το τέλος της επιχείρησης», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προέλαση μετά την εκεχειρία του 2025

Την ίδια στιγμή, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ισραηλινά άρματα μάχης και βαρέα τεθωρακισμένα οχήματα προωθούνται στη ζώνη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοια κίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025.

Εκατοντάδες άμαχοι εγκαταλείπουν ήδη τα σπίτια τους προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τα πυρά. Κι όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν εκδώσει καμία άλλη επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή κλίμακα και τους στόχους της νέας αυτής επιχείρησης.